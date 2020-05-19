Bitki örtüsüyle zengin Özvatan'ın çiçek balı tescil yolunda

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde üretilen çiçek balına, zengin aroması ve doğal üretimiyle coğrafi işaret bekleniyor.

Kayseri'ye 70 kilometre uzaklıktaki Özvatan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır arıcılıkla uğraşıyor. Zengin su kaynakları ve sahip olduğu bitki örtüsüyle lezzetli bal üreten arıcılar, bal üretiminde söz sahibi olmak için kooperatif kurdu. Kaymakamlık, belediye ve tarım müdürlüğünün destekleriyle ballarına coğrafi işaret belgesi almak isteyen arıcılar, bal sezonunda tescil sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dilmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın ilçe halkının başlıca uğraşları arasında yer aldığını söyledi. İlçedeki her evde birkaç da olsa arı kovanı bulunduğunu ifade eden Dilmaç, şöyle konuştu:

"Arıcılık son zamanlarda emekli memurların yaptığı bir iş gibi görünse de burada her evin mutlaka kovanı vardır. Profesyonel olarak 35 arıcımız var, 4 bin de kovanımız bulunuyor. Yıllık yaklaşık 45 ton bal üretimimiz var. İlçenin endemik bitki yapısından dolayı balımızın lezzeti başka. Bu farklılığı tescillemek için de coğrafi işaret başvurumuzu iki yıl önce yaptık. İnşallah tescillenince balımız daha da değer kazanacak."

- Bal verimine yüksek fayda sağlayan 108 bitki

Dilmaç, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada bölgede arının bal verimine yüksek miktarda fayda sağlayan 108 çeşit bitki tespit edildiğini, su kaynakları bakımından da zengin bir araziye sahip olduklarını aktardı. İlçedeki balın ve diğer tarım ürünlerinin kazanca dönüşmesi ve tanıtılması amacıyla 2008 yılında Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulduğunu anlatan Dilmaç, şunları söyledi:

"Bitki yönünden çok zenginiz. Burada kekiğin 25 çeşidi bulunuyor. Bu yıl bal sezonunda tescilimizi almış olacağız. Bu süreçten sonra da pazar payımız yükselecek. Üreticilerimiz ballarını bir şekilde satıyorlardı ancak tanıtım konusunda sıkıntımız vardı. Coğrafi işaret alarak tanıtım sorununu çözeceğiz. Kooperatif bünyesinde proje kapsamında bal dolum tesisi kurduk, paketlemesini yapıp buradan toptan satacağız. Kooperatif, analizi yapılmış ürünleri alarak toptan satarsa üreticimizde toptan para kazanarak arıcılık gelişecek."

- Yüksek rakım kaliteyi artırıyor

Emekli öğretmen Adnan Ünal ise 49 yıldır ilçede arıcılık yaptığını, deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça balın kalitesinin de yükseldiğini vurguladı. İlçedeki yaylalarda rakımın 2 bin 250 civarında olduğunu anlatan Ünal, "Yükseklerdeki bitki örtüsünün çeşnisi balın kalitesini yükseltiyor. İlçemizin suyu boldur ve meyve çoktur. Bunlar çeşniyi artırıyor, kaliteyi yükseltiyor. Yapılan bal tahlillerinde kalitemiz çok iyi çıkıyor." dedi.

Kurdukları kooperatif sayesinde üreticilerin bir araya geldiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Bu kooperatifle amacımız hem çalışmalarda organize olmak hem ürünümüzü tanıtmak hem de ihtiyaçları tespit etmek ve pazarlamayı yürütmek. Orta Anadolu Kalkınma Ajansından hibe desteği aldık. Coğrafi işarette sona yaklaştık. Bal dolum tesisimiz hazır, depolarımız hazır sadece coğrafi işaret kaldı. Bizim beslenme düzeyimizi düşürmememiz lazım. Kaliteli ürünler üretip okul çağındaki çocuklardan tutun da erişkinlere kadar eğer kaliteli balı ulaştırırsak kooperatif olarak en büyük şeyi başarmış olacağız."