Bitki korumada dışa bağımlılık azalıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bitki koruma amaçlı mevcut fabrikalarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, “Bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ (Tarkim) vasıtasıyla Manisa’da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika yatırımı planlıyoruz” dedi. Gıda arzı noktasında en önemli sorumluluklardan birinin de toplumun sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasına destek sağlamak olduğunu ifade eden Poyraz, “Bu nedenle sürdürebilir tarımsal faaliyetler ve sürdürebilir kalkınma için üretimde doğa dostu, insan ve hayvan sağlığının korunmasını ön planda tutan üretim sistemlerinin yanında, yüksek verim ve kaliteyi artırmaya yardımcı olan kaliteli, güvenli ve kontrollü bitki koruma ürünlerinin kullanımı büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bitki koruma ürünleri, tarımsal üretimin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir” diye konuştu. Poyraz, Tarkim’in bünyesinde 180 ürün barındırdığını, ürün sayısının 210’a çıkarılmasının planlandığını dile getirdi.