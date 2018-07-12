Bitki çayları hamilelikte zararlı mıdır?

Bitki çaylarının bize yarar sağlayan ve her bitkinin kendine özgü olan içeriklerine etken madde denir. Bu etken maddeler bazı bitkilerde bir, bazılarında iki, bazılarında ise birden fazladır.

Bitkinin yapısına göre, kimisi kaynatılarak kimisi demlenerek hazırlanır. Genellikle bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum veya bitkinin tamamından yararlanılarak hazırlanır.

Birbirlerine karıştırılarak tüketilmeleri, fazla tüketilmeleri, bazı gıdalarla birlikte tüketilmeleri, yanlış hazırlanmaları tehlikeli olabilir. Bu saydıklarımız bir sağlık sorunu olmayan yetişkin bireyler için oluşabilecek tehlikelerdir.

Hayatın bu üç dönemi de oldukça dikkat edilmesi gereken yıllardır. Yanlış uygulama ve tüketimler yaşlılarda hastalıklara, yaşam kalitesinde düşmeye ve hatta ölümlere neden olabilir. Çocukların bünyeleri hassastır. Alerjen durumlarla karşılaşabilirler. Kalıcı zararlar veren hastalıklara neden olabilir. En önemlisi çocuklar için de ölümcül olabilir. Hamileler için de durum pek farklı değildir.

Bitki çayı tüketiminde yapılan hatalar anne ve çocuğun sağlığını bozabilir. Kalıcı zarar verebilir. Daha önemlisi düşüklere sebebiyet verebilir. Bu nedenle kullanılan bitki çayı, nasıl hazırlandığı, ne kadar tüketildiği hayatı önem taşıyabilir.

Her bireyin bünyesi farklıdır. Bu nedenle her anne adayının hamilelik sürecinde farklılıklar gözlenir. Bitki ismi vererek tüketimi zararsız demek doğru olmayabilir. Günlük hayatınızda sürekli tükettiğiniz bir bitki çayı hamilelik sürecinde size ve bebeğinize zarar verebilir. Uzman doktorlar eşliğinde belirli zamanlarda ve belirli miktarlarda tüketilmelidir.

Fakat hamilelik süresinde kesinlikle tüketilmemesi gereken çaylardan bahsedebiliriz;

FESLEĞEN:

Rahim kasılmalarını başlatma ihtimali vardır.

AHUDUDU YAPRAĞI:

Düşük yapma riskini arttırır. Eski dönemlerde doğum sancıları başlatmak için kullanılmıştır.

ADAÇAYI:

Adet söktürücü olarak da kullanılan adaçayı, karında kasılmaları arttırır. Düşük riskini arttırır.

ALOE VERA:

Müsil etkisi mevcuttur. Sıvı kaybını arttırarak sizi ve bebeğinizin hayatını tehlikeye sokabilir.

PAPATYA:

Aslında rahatlatıcı etkisi açısından hamilelikte önerilmektedir. Fakat çok tüketilmesi toksik etki yapabilir.

ARDIÇ:

Rahimde kasılmalara neden olabilir niteliktedir. Erken doğum ve düşük riskini arttırır.

ÖKSEOTU:

Toksik maddeler içerir. Bu maddeler hamileliğinizi tehlikeye atabilir ayrıca doğumu başlatma ihtimali vardır.

Ayrıca kasılmaları tetikleyen ve doğumu başlatma riski olan bazı bitkiler: rezene, biberiye, anason, ısırgan, meyan kökü, civanperçemidir.

Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde siz ne tüketiyorsanız bebeğiniz de onu tüketir. Tükettiğiniz gıda dünyanın en sağlıklı gıdası dahi olsa minik bebeğiniz için fazlası zararlı olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.