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Yerel Bitişik iki villa cayır cayır yandı
Yerel

Bitişik iki villa cayır cayır yandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bitişik nizamda bulunan 2 villa alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 08:59:00 -
Bitişik iki villa cayır cayır yandı

Yangın, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, villaya bitişik nizamda bulunan başka bir villanın çatısına da sıçradı. Bir anda iki villanın çatısı da alev topuna döndü. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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