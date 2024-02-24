'Bitcoin’in gerçek değeri sıfır!'

Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin’in gerçeğe uygun değerinin ‘sıfır' olduğunu yineliyor.

Bitcoin, geçen yılın ikinci yarısından bu yana yükselişte olmasına rağmen, Avrupa Merkez Bankası (ECB), kripto para piyasasının en hacimli parasının gerçek değerinin ‘sıfır’ olduğu konusundaki öngörüsünü sürdürüyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, ECB, Bitcoin'in gerçeğe uygun değerinin sıfır olduğunu ve son yükselişin 'büyük ikincil hasar’a yol açacağını söylüyor.

Yükselişe aldanmayın

Insider’dan Yuheng Zhan’ın haberine göre, kripto para piyasası, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle ana akıma geçiş için bir onay damgası almış gibi hissetse de Avrupa Merkez Bankası “Buna aldanmayın” diyor ve ekliyor: “Bitcoin hala uzun süreye yayılan bir dolandırıcılık hikayesi.”

ECB'deki analistler, paylaştıkları blog yazısında, Bitcoin ETF'lerinin geçen ay onaylanmasını ‘çıplak imparatorun yeni kıyafetleri’ olarak nitelendirerek kripto para biriminin gerçek bir değere sahip olmadığı ve muhtemelen çözdüğünden daha fazla sorunun nedeni olduğu yönündeki uzun süredir devam eden görüşlerini yineliyor. Bu sorunlar arasında çevreye verilen zarar ve bu piyasadan daha az anlayanların aleyhine bir zenginliğin yeniden dağıtılması da yer alıyor.

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ECB'den Ulrich Bindseil ve Jürgen Schaaf, “Piyasanın amatörleri için ETF’lerin resmi onayı, Bitcoin yatırımlarının güvenli olduğunu doğruluyor ve son yükseliş durdurulamaz bir zaferin kanıtı olarak görülüyor. Her iki iddiaya da katılmıyoruz ve Bitcoin'in gerçeğe uygun değerinin hala ‘sıfır' olduğunu yineliyoruz” diye yazıyor ve yatırımcıları 'Bitcoin balonu’nun kontrolsüz bir şekilde yeniden şişirildiği konusunda uyarıyor.

Potansiyel kullanım durumu zayıf

ECB uzmanları, Bitcoin'in nakit akışı veya diğer değere dayalı getiriler sağlamada yetersiz kaldığını ve bunun da onu zayıf bir yatırım aracı haline getirdiğini söylüyor. Blog yazısında, “Dijital para biriminin anonimliğinden yararlanan aşırı siber suç faaliyetleri, onun günlük ödeme yöntemi olarak potansiyel kullanım durumunu daha da zayıflatıyor. Dahası, iş kanıtı mekanizması yoluyla yapılan Bitcoin madenciliği, çevresel kaygılar yaratmaya devam ediyor” deniliyor. Analistler, "Ne yazık ki tüm bu riskler gerçekleşti" diye ekliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ocak ayında 11 ABD spot Bitcoin ETF'sine yeşil ışık yaktı. Söz konusu yatırım araçları, yatırımcıların dünyanın en büyük kripto parasına erişmeleri için daha kolay bir giriş noktası olarak lanse edildi ve toplam kripto para piyasası değerinin Nisan 2022'den bu yana ilk kez 2 trilyon dolara çıkmasına yardımcı oldu.

ECB analistleri, “Toplumsal doku için, Bitcoin'in yenilenmiş bir yükseliş-düşüş döngüsü korkunç bir perspektif sunuyor. Ve çevresel hasar ve zenginliğin daha az gelişmiş olanlar pahasına nihai olarak yeniden dağıtılması da dahil olmak üzere ikincil hasarın çok büyük olması muhtemel” diye yazıyor.

Uzun vadede fiyat gerçek değerine dönecektir

Bindseil ve Schaaf, Bitcoin çılgınlığını dizginsiz fiyat manipülasyonuna, ‘suç odaklı para birimi’ne olan talebin artmasına ve yetkililerin bu alanı nasıl denetleyecekleri ile boğuşmasına bağlıyor. Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasının beklendiğini ve yaklaşan halving etkinliğinin yükselişe yakıt katacağını da ekliyorlar.

Analistler, “Yine de bu sonuçsuz kalan bir başarısızlığa dönüşebilir. Kısa vadede yaşanan para akışı, temel unsurlardan bağımsız olarak fiyatlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olsa da, uzun vadede fiyatlar eninde sonunda temel değerine dönecektir” diye yazıyor. İkili, “Ekonomik temellerden bağımsız olan her fiyat aynı derecede mantıksızdır ve bu, dolandırıcılar için harika bir duruma karşılık geliyor” diye ekliyor.

Yetkililer ayrıca Bitcoin ile ilgili suçların izlenmesi konusunda yetkilileri dikkatli olmaya çağırıyor ve “Bu iş henüz tamamlanmadı. Piyasa kapitalizasyonu, ev temelden çöktüğünde meydana gelecek genel sosyal hasarın miktarını belirler” diye uyarıyor.