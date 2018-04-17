Bitcoin'e rakip Diyarbakır'dan çıktı!

Oktay Denli, bu para birimi üzerinden elde ettiği gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araştırma yapan bilimsel kuruluşlara ve vakıflara adamak istediğini belirtti.

Uzun süren çalışmalar sonrası 7 arkadaşıyla birlikte Osereum adlı dijital para birimini geliştiren Denli, şimdi sahibi olduğu şarküteriden sistemi yönetiyor.

Diğer dijital birimlerinin aksine para kazanmak gibi bir amaçlarının olmadığını belirten Denli, bu para birimi üzerinden elde ettikleri gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araştırma yapan bilimsel kuruluşlara, vakıflara adamak istediğini ifade etti.



"ŞARKÜTERİDEN YÖNETİYORUZ"



Para birimlerinin SHA 256 ile kodlandığını kaydeden Denli, "2009 yılında Bitcoin üretildi. Bitcoin üretildikten sonra biz de kendi arkadaşlarımızla 'Neden bizim kendi kripto para birimimiz olmasın?' diye düşündük. Bu şekilde bir karar aldık ve parayı ürettik. Bizim toplam 7 kişilik bir ekibimiz var. Arkadaşlarla bir tasarım yaptık. O tasarımı da şarküteriden yönetimini yapıyoruz.Sadece ben değilim benim dışımda biri Çin'den biri Gürcistan'dan ve diğerleri Türkiye'den olmak üzere 7 kişiyiz. Hedefimiz sosyal sorumluluk projesine sahip bir kripto para birimini tüm dünyaya yaymak. Bunu da tutulur bir hale getirmek" dedi.



"AMACIMIZ DESTEKTE BULUNMAK"



Projeden elde ettikleri gelirin bir kısmını kanser hastalığıyla mücadele eden kuruluş, vakıf ve derneklere adamak istediklerini vurgulayan Denli, şunları söyledi:

"Bizim projemiz kanser hastalıkları için bilimsel araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarına destekte bulunmak. Bunlara fon sağlamak. Projenin yüzde 50'si buna ait yüzde 20'si de aynı şekilde kanser hastaları üzerine faaliyette bulunan kar amacı gütmeyen vakıf ve derneklere ait. Geriye kalan kısmı ise geliştirici ekibimize gidecek.

Bizim sunucularımız var. Bu sunuculara gidecek. Kurum kuruluşlar da bizden destek talep edebilir. Biz bu taleplerin tamamına açığız.".