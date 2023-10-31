Bitcoinde sular duruluyor

Son iki haftada yüzde 25’in üzerinde bir performans gösteren lider kripto para birimi Bitcoin birkaç gündür sakin seyrediyor ve 34.000 dolar üzerinde konsolide oluyor. Bir haftadır 34.000 - 35.000 dolar aralığında fiyatlamasını sürdüren Bitcoin için bir iki ay öncesine göre yatırımcıların algısını olumlu anlamda değiştirdi. Bitcoin sabah saatlerinde 34.200$ seviyesinden alıcı bulurken Ethereum 1.800 doların hemen altından işlem görüyor.

Altcoinlere yansıdı

Dijital varlık fonlarına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından geçtiğimiz hafta 326 milyon dolarlık bir giriş olurken bu değer 2022 Temmuz’dan bu yana en yüksek giriş olarak ölçüldü. Kripto para piyasasının son iki haftada gerçekleştirdiği yükselişi destekleyen bu girişin devam etmesi bekleniyor. Kısa vadede gerçekleşen bu yükseliş altcoinlere de olumlu yansıdı.

Konsolidasyon sürüyor

Bu hafta Fed faiz kararı, Powell konuşması ve istihdam verileri Bitcoin’in son günlerdeki sakinliğini bozabilir. Ancak Fed tarafından beklenen faizin sabit kalması ve nispeten güvercin mesajlar Bitcoin’in yönünü tekrar yukarı çevirmesi için bir sebep de oluşturabilir. Bu gelişmelerle haftanın ikinci gününde Bitcoin’de sakin bir seyir devam ederken konsolidasyon sürüyor.