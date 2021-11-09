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Ekonomi Bitcoin'de neler oluyor?
Ekonomi

Bitcoin'de neler oluyor?

Bitcoin 67 bin dolar sınırını aşıp tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 05:59:00 -
Bitcoin'de neler oluyor?

Kripto paraların değerinde son dönemde yaşanan artışla birlikte, Bitcoin 67 bin Dolar sınırını aşıp, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'in değeri Salı günü yüzde 2,5 daha artıp 67 bin 778 dolar oldu. Böylece 20 Ekim'de görülen 67 binin biraz altındaki rekor aşılmış oldu.

Kripto paraların değerinde son dönemde görülen yükselişle, toplam piyasa değeri de 3 trilyonun üzerine çıktı.

Bloomberg'ün haberine göre Fundstrat'ın teknik strateji raporunda "Bitcoin'deki bu yükseliş dördüncü çeyrekteki sonuncusu olabilir ve gelecek yıl kripto piyasası daha bariz bir konsodilasyon olabilir. Bitcoin, Ethereum ve diğer birçok kripto para önümüzdeki haftalarda güçlenmeye devam edecek" denildi.

Bitcoin Ekim ayındaki zirveyi, ABD'li yatırımcılar için ilk Bitcoin bağlantılı ticaret fonunun çıkmasıyla görmüştü.

10 yıldan biraz usun süredir piyasalarda bulunan dijital varlıkların değeri, 2020 sonuna kıyasla, kabaca dört katına çıkarken, Bitcoin'in değeri son bir yılda yüzde 130 yükseli.

Ancak Bitcoin, geçen Haziran ayında da enerji tüketimine yönetilen eleştiriler ve Çin'in kripto paralara yönelik soruşturmaları nedeniyle 30 binin altına düşmüştü.

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