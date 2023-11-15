Bitcoinde düzeltme hareketi

Son bir ay içerisinde yüzde 40’ın üzerinde yükseliş performansı göstererek 18 ayın zirvesini test eden ve 38.000 dolara kadar yükselen Bitcoin’de kar satışları görüldü. Birkaç gündür düşük aralıklarla devam eden kar satışları dün sertleşti ve Bitcoin, dün akşam saatlerinde geriledi.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, Bitcoin’deki düzeltme hareketini ve piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Son iki günde kayıpta

Son iki günde yüzde 4 civarı değer kaybeden Bitcoin’de düşüşün herhangi bir temel sebebi bulunmazken daha çok kar satışları ile long pozisyonların tasfiyesi olarak öne çıkıyor. Son 24 saatte 300 milyon doların üzerinde long pozisyonun tasfiye olması ise gün içerisinde geri çekilmenin hızlanmasına sebep olmuş gözüküyor. Sabah saatlerinde 35.600 dolar seviyelerinden fiyatlanan Bitcoin, 21 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde fiyatlanıyor.

Destek noktaları

9 ve 21 günlük hareketli ortalamaları kapsayan kısa vadeli hareketli ortalamaların üstünde yer alınması teknik olarak yükseliş hareketinin devamını sağlayabilir. Bitcoin şu anda 9 günlük hareketli ortalamasının altında ve 21 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde fiyatlanıyor. Fiyat seviyesi ya iki bölgenin de üstüne çıkacak ya da aşağısına kısa sürede gelecek. Dolayısıyla şu anki seviyeler dikkatli bir biçimde izlenmeli. 35.450$ seviyeleri Bitcoin için kısa vadede destek noktası.