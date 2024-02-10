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Ekonomi Bitcoin'de büyük yükseliş!
Ekonomi

Bitcoin'de büyük yükseliş!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:22:00 -
Bitcoin'de büyük yükseliş!

Piyasalardaki olumlu hava ve yatırımcıların artan risk iştahı ile dün 45 bin dolar seviyesinde seyreden kripto para birimi Bitcoin, bugün de yükselişine devam ederek 47 bin doların üstüne çıktı.

Piyasalardaki olumlu hava ve yatırımcıların artan risk iştahı ile dün 45 bin dolar seviyesinde seyreden kripto para birimi Bitcoin, bugün de yükselişine devam ederek 47 bin doların üstüne çıktı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, piyasaların risk iştahındaki artış ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin sürmesiyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 47 bin doların üstüne çıktı.

Ayrıca ABD'de şirketlerin açıkladığı yüksek kârlar sayesinde S&P 500 endeksi dünkü seansı rekor seviyede kapattı. Borsanın yükselmesi ve risk iştahının artması da kripto varlıkların değer kazanmasına katkıda bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine mayıs ayında başlayacağına dair piyasa beklentisi risk iştahını artıran bir başka gelişme olurken nisan ayında olması beklenen Bitcoin halvingi de (yarılama) piyasada iyimser havanın devam etmesine neden oldu.

Bitcoin'deki yükselişle paralel olarak kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,70 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin'in piyasa değeri 906 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 294 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Lider kripto varlık Bitcoin, öğlen saatlerinde yüzde 4.83 artışla 47 bin 667dolardan işlem gördü. Ethereum, yüzde 2'lik artışla 2 bin 450 dolardan işlem gördü.
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Solana yüzde 4 artışla 106 dolardan işlem görürken Ripple yüzde 1,6 artışla 0,52 dolardan, Cardano yüzde 3 artışla 0,54 dolardan alıcı buldu. Dogecoin yüzde 2 yükselişle 0,081 dolardan işlem gördü.

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