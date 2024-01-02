Bitcoin'de 21 ayın rekoru!

ETF onayı umuduyla Bitcoin, 21 ayın en yüksek seviyesine yükselerek 45 bin doları geçti.

Doğrudan en büyük tokena yatırım yapan bir borsa yatırım fonunun onaylanması beklentisinin yoğunlaşmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45.000 doları aştı.

Kripto para birimi, 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine %4 kadar yükseldi ve Asya'daki işlemlerde 44.844 dolardan işlem gördü. Diğer tokenlar da en büyük ikinci token olan Ether'in %2,6'ya varan yükselişiyle ilerleme kaydetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETF Bitcoin için onay vereceği 10 Ocak tarihi yaklaşırken Bitcoin aralık ayının başından bu yana %15'in üzerinde yükseldi.

Sosyal ticaret platformu Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, yaklaşan onay öncesinde ABD ve Avrupa'daki bazı işlemcir arasında kaçırma korkusu olduğunu ve yatırımcıların "1 Ocak'ta, yeni yıl sabahı ilk iş olarak satın almaya başladığını" söyledi.