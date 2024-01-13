Bitcoin'de 100 bin dolar beklentisi!

Kripto para boğaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk ABD spot bitcoin borsa yatırım fonunu onaylamasının ardından Bitcoin'in bu yıl 100.000 doların üzerine çıkabileceğini söylüyor.

CNBC'nin konuştuğu birkaç kripto yatırımcısı, dünyanın en iyi kripto para biriminin 2024'te yükseleceğini ve tüm zamanların en yüksek fiyat tahminlerinin 100.000 ila 250.000 dolar arasında değiştiğini söyledi.

Bitcoin'in fiyatı, kurumun 11 ürüne yeşil ışık yaktığı SEC ETF onayı haberinin gelmesinden bu yana çok fazla hareket etmedi.

Düzenleyici, ETF'lerin oluşturulmasına izin vermek için kural değişikliklerini onayladı, ancak bu hareketin "Komisyon'un kripto varlık menkul kıymetleri için listeleme standartlarını onaylama isteğine hiçbir şekilde işaret etmemesi gerektiğini" vurguladı.

SEC'in Çarşamba günkü hamlesinden bu yana fiyatlar buna önemli ölçüde tepki verdi. Bitcoin'in fiyatı Cuma günü yaklaşık %0,4 düşüşle 46.118 dolardan işlem görüyordu.

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Kısa bir süre için 49.000dolar'ı aşarak Aralık 2021'den bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Ancak zaman içinde ETF'lerin kripto dünyasındaki diğer gelişmelerle birleşerek Bitcoin'de büyük yukarı yönlü hareketlere yol açması bekleniyor.

Scaramucci, St Moritz'deki CfC konferansında CNBC'den Arjun Kharpal'a verdiği demeçte, "Bunun dijital bir varlık olarak bitcoin için gerçekten büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum, genel olarak dijital mülk için çok daha geniş bir hikaye. Bence bitcoin muhtemelen yıl sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesini görecek ve muhtemelen yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak" dedi.

Scaramucci'nin Bitcoin için beklediği fiyata gelince, ünlü yatırımcı kripto para biriminin önümüzdeki yıl 100.000 dolara ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

"Bitcoin 100.000 dolar olabilir mi, yani önümüzdeki yıl iki katından biraz daha fazla ya da biraz daha fazla olabilir mi? Ben buna inanıyorum." diye konuşan Scaramucci, daha önce pek çok kez yanıldığı uyarısında da bulundu.