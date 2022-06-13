Bitcoin yerle bir oldu! 19 aydır ilk kez…

Kripto varlık piyasasında hafta sonu yaşanan sert satış dalgası yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkili oluyor. Bitcoin 25 bin dolara kadar geriledi ve Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı.

YÜZDE 17’YE VARAN KAYIPLAR

Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ FİYATLANIYOR

Riskli varlıklarla son dönemde korelasyonu artan kripto varlık piyasası ABD'de soğumayan enflasyonun daha agresif bir sıkılaşmaya yol açacağı beklentileriyle gerileme kaydetti. ABD’de tahminleri aşan enflasyon rakamları sonrası para piyasalarında ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki 3 toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor. Ülkede enflasyon Mayıs’ta yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi. Aylık yükseliş yüzde 1 ile tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde gerçekleşti.