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Bitcoin yeniden 12 bin dolar seviyelerinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, Bitcoin son 24 saatte 12,006 dolarla yeniden 12 bin dolar düzeyine çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:24
Bitcoin yeniden 12 bin dolar seviyelerinde

Küresel gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında izlenen karışık seyir devam ederken, Bitcoin 12 bin dolar düzeylerinde işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin fiyatına paralel olarak piyasa genelinde de karışık bir seyir izlenirken, Bitcoin Exchange Guide’da yer alan habere göre analist Joe McCann, piyasada kısa süreli düşüşlerle boğa hareketlerinin devam edeceğini öngördü. Bitcoin fiyatındaki volatilitenin en düşük düzeyini gördükten sonra yeniden yükseldiğine dikkat çeken McCann, piyasada izlenen artış eğiliminin kısa süreli düşüşlerin ardından istikrarını sürdüreceğini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.43 artışla 12 bin 6 dolara yükseldi ve 214 milyar 470 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,429 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 3.69 ve yüzde 2.86 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Monero yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 73’ü düştü ve yüzde 16.28 ile en çok 37’nci sıradaki Egretia değer kaybetti.

Bitcoin’in 12 bin doların üzerine çıkmasıyla piyasadaki hafif toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 311 milyar 570 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 15 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.43
6.Binance Coin yüzde 3.69
10.Monero yüzde 2.86 yükselirken
2.Ethereum yüzde 0.31
3.Ripple yüzde 0.94
4.Bitcoin Cash yüzde 0.02
5.Litecoin yüzde 2.11
7.Tether yüzde 0.11
8.EOS yüzde 2.02
9.Bitcoin SV yüzde 2.31 düştü.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:24
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