Bitcoin yatırımcılarına iyi haber!

Yatırımcılar artık FED’in gelecek yıl politika faizlerini indirmesi ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Uzmanlara göre ABD’de bir resesyon yaşanmasa bile FED ekonomideki olası bir daralmaya karşı sigorta olarak faizleri düşürecek. Bu da kripto piyasasına yarayacak.

Wall Street faiz indirimlerine hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası (FED) 20 ay önce enflasyondaki yükselişe karşı tarihi bir faiz artışı seferine başlamıştı. Yatırımcılar şimdiyse FED faizlerinin öngörülebilir gelecekte yükselmesinin değil sadece dört ay içerisinde düşmesi ihtimalinin çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

CME Group’un FedWatch göstergesine göre, vadeli piyasalardaki yatırımcılar FED’in Mayıs 2024’te politika faizlerini çeyrek puan indirmesi senaryosuna %52 ihtimal veriyor. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre bu oran ekim ayı sonunda ise sadece %29’du.

FED’in ekonomiyi yavaşlatma çabalarından etkilenen yatırımcılar, S&P 500 Endeksi’ni bu ay yaklaşık %9 yükselterek reaksiyon gösterdi. Ancak ekonominin gidişatına dair farklı rotalar görülüyor ve Wall Street Journal’ın haberine göre tüm beklentiler hisse senetleriyle aynı doğrultuda değil.

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Faiz indirimi beklentilerinin ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi tahvil piyasasındaki gelişmeler. Zira uzun vadeli tahvil getirileri kısa vadeli tahvillerden daha az getiri sağlar hale geldi. Kısa vadeli tahvillerin getirileri büyük ölçüde FED’in politika faizlerine yönelik beklentiler tarafından belirlenir. Sonuç olaraksa kısa vadeli tahvillerin getirilerindeki yükseliş yaklaşan bir resesyona dair uyarı olarak görülüyor. Yatırımcılar ekonomik büyümeyi teşvik etmek için FED’in politika faizlerini düşürmesi gerekeceği yönünde bahse giriyor.

Bu ay ABD borsalarında görülen ralli birçok yatırımcının daha iyi huylu sonuçlar beklediğine işaret ediyor. Yatırımcıların umudu enflasyonun FED’in %2 hedefine geri döneceği ve ekonomik büyümenin istikrarlı olarak devam edeceği yönünde.

Yatırımcılar yine de FED’in ekonomide gereksiz bir yavaşlamaya karşı sigorta olarak FED’in mütevazı bir miktarda faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Ancak satın alma yöneticileri anketinin beklentilerin altında gelmesi ve işsizlik oranlarındaki artış gibi ABD ekonomisine dair bir dizi endişe verici gelişmeler de dikkat çekiyor

WSJ haberine göre, Invesco’nun Sabit Gelir Birimi Baş Stratejisti Rob Waldner, “Gerçekten de FED’in gelecek yıl hiçbir şey yapmaması ile FED’in gelecek yıl agresif bir şekilde faiz indirimi yapması arasında değişen bir sonuç dağılımından bahsediyoruz” dedi.

Waldner, resesyon tehdidinin arttığına inananlar arasında. Ancak baş stratejistin ana senaryosu hâlâ FED’in ekonomide bir gerileme olmadan sigorta amaçlı faiz indirimi yapacağı yönünde.

Yatırımcılar, FED’in 2024'te faiz oranlarını düşürmemesinin ve potansiyel olarak tahvil getirilerini yeniden yükseltmesinin hâlâ mümkün olduğu konusunda uyarıyor. ABD ekonomisi son birkaç yılda dirençli olduğunu kanıtladı ve FED, faiz oranlarını yatırımcıların beklediğinden daha fazla artırdı.

Neuberger Berman'ın Yatırım Yapılabilir Sabit Getirili Varlıklardan Sorumlu Küresel Eş Başkanı Thanos Bardas söz konusu karamsar görüşü paylaşıyor. Bardas’a göre enflasyon ılımlı olmaya devam etse bile, ekonomi ne kadar iyi performans gösterirse FED’in faiz indirimi yapma olasılığının o kadar düşük olacağını söyledi. Bardas tüketicilerin ve işletmelerin " faiz oranlarının daha yüksek olduğu bir rejimine uyum sağladığına" dair işaretler olduğunu da sözlerine ekledi.

Borsalardaki son yükseliş yatırımcıların beklentilerinde bir değişikliği vurguluyor. Zira henüz üç ay öncesinde uzun vadeli tahvil getirileri daha yüksek seviyelerdeydi, faiz indirimi beklentileri düşmüştü ve ekonomik büyüme hızlanırken hisse senetleri ise genel olarak düşüş trendindeydi.

Yatırımcılar, büyüme yavaşlarken ve hatta ılımlı bir küçülme ihtimali artarken hisse senetlerinin yükselmesinin makul nedenleri olduğunu söylüyor.

Diğer tüm unsurlar eşit olarak alındığında uzun vadeli tahvil getirilerinin düşük olması yatırımcıların paralarını tahvillere yönlendirme talebini azaltarak hisse senetlerini destekleyebilir. Yatırımcılar ayrıca, %5'e yaklaşan 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirisinin işletmeler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerini artırarak bir resesyonu tetikleyebileceğinden korkuyorlardı.

Tüm bu endişelere ek olarak piyasa çevrelerindeki birçok kişi ABD’nin bütçe açığını finanse etmek için aşırı tahvil ihraç etmek zorunda kalacağından ve bu sebeple tahvil getirilerinin daha da yükseleceğinden endişe duyuyordu.

10 yıllık tahvil getirilerini %4,5’in aşağısına çeken kasım ayındaki tahvil rallisi ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil satışlarının yatırımcıların beklediğinden çok daha az olduğunu açıkladığı 1 Kasım tarihinde başladı. Yatırımcılar da tahvil faizlerinin olması gerekenden daha fazla arttığı tezini destekledi ve borsalarda tahvil faizlerinin düşüşü özellikle memnuniyetle karşılandı.

FED yöneticileri ise bu süreçte istikrarlı olarak faiz indirimini konuşmak için erken olduğu mesajlarını paylaştı.

Ancak FED bile enflasyonun hedef seviyelerine ulaşacağına emin olduklarında bir resesyon olmasa bile faiz oranları düşürmeyi beklediklerini belirtiyor. Eylül ayında yayınlanan son projeksiyonlara göre, FED yöneticilerinin medyan tahminleri, faizlerin gelecek yılı mevcut seviyenin çeyrek puan altına düşeceğini gösteriyor.

FED Başkanı Jerome Powell, eylül ayında yaptığı açıklamada, "Ne zaman olduğunu söyleyemiyorum ancak bir noktada faizleri indirmenin uygun olduğu zaman gelecek” ifadelerine yer vermişti.

Yatırımcıların politika faizlerine ilişkin yeni pozisyonları temel tahminlerin dışındaki faktörleri de yansıtıyor. Piyasa çevrelerindeki birçok kişi FED’in gelecek yıl %1’in altında faiz indirmesinin yakın olduğunu düşünüyor. Ancak faiz artışlarının daha büyük çaplı faiz indirimleri için de makul bir ihtimal görülüyor.

Mali danışmanlık firması Carson Group’un Küresel Makro Stratejisti Sonu Varghese daha önceki resesyonlarda FED’in genellikle faiz oranlarını bir yıl içerisinde yaklaşık 3 ila 4 yüzdelik puan düşürdüğünü söyledi. Dolayısıyla FED’in faizleri 1 puan düşüreceğine dair öngörüler yatırımcıların 2024’te resesyon ihtimaline %25 ila %33 arasında şans vermesinin bir yansıması olarak görülebilir.

Varghese, mevcut yüzde 1’in altındaki faiz indirimi beklentileri göz önüne alındığında yatırımcıların olası resesyona daha düşük hatta %20’lik bir ihtimal verdiğini belirtiyor.Bitcoin yatırımcılarına iyi haber!

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