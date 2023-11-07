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Ekonomi Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor
Ekonomi

Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:10:02 - 2023-11-07 12:10:01
Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Piyasa gelecek yılın ortasında bir faiz indirimi fiyatlamakta ve bu da Bitcoin gibi varlık sınıflarına yatırım yapan yatırımcıların risk iştahını bir hayli artıran bir durum.

Bitcoin, haftanın ikinci gününde 35.000 dolar bölgesinde dar bir bantta fiyatlanmaya devam ederken kripto para piyasasında olumlu görünüm sürüyor. Bitcoin dominasyonu bir miktar gerilerken altcoinlerde yükseliş hareketleri devam ediyor. Ethereum 1.900 dolar seviyesini geçti ve 1.900 dolar bandında kendisine yer arıyor. Majör altcoinlerin hemen hemen tamamı ise yüzde üç ile beş arasınmda yüksek bir seyinr performansı gösteriyor.Uluslararası piyasalarda risk iştahı faizleri sabit bıraksa da devamında Fed üyeleri ve ABD Merkez Bankası tarafından gelen şahin mesajlar ivme kaybına yol açıyor. Bu hafta içerisinde Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın iki konuşması olacak ve şahin tonlu söylemlerin devamı bekleniyor.

ABD yönlü beyanların etkisi

Yaklaşık iki aydır faizleri sabit bırakan ve faiz artırım döngüsüne son vermiş bir Fed ile karşı karşıya kalma durumu beklentileri yönetebilmek adına sert söylemlerin gelmesi normal. Ancak piyasa gelecek yılın ortasında bir faiz indirimi fiyatlamakta ve bu da Bitcoin gibi varlık sınıflarına yatırım yapan yatırımcıların risk iştahını bir hayli artıran bir durum. Aynı durumu altın için de söyleyebiliriz. Amerika tarafından faizlerin artırım yönlü beyanları altını baskılıyor.

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