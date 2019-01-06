Bitcoin ve Kripto Paralar 2018’de yüzde 80 değer kaybettiler

Fiat para birimlerinin aksine herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve gücünü blockchain teknolojisinden alan Bitcoin, 2017 yılının sonlarında neredeyse 20.000 dolara dek yükseldi.

Kripto para piyasasının lideri bu gelişme sonrasında 2018 yılında beklenen performanstan uzak kaldı ve yüzde 80’in üzerinde değer kaybederek 4.000 doların altında dengelendi.

Bitcoin Balon Mu?

Bitcoin haberleri ile tüm Türkiye’nin takip ettiği Kriptokoin’de paylaşıldığı üzere pek çok analist Bitcoin’de yaşanan düşüşü dotcom balonuna benzetiyor ve internet sitelerinin 2000 yılında yaşadığı çöküşe benzer bir çöküşün yaşanmış olabileceğine işaret ediliyor.

Dotcom balonunda pek çok internet sitesi büyük oranda değer kaybetmiş, Amazon dahil pek çok şirket yatırımcılarını zarara uğratmıştı. Ama gelişen teknolojiyle birlikte Bitcoin ve kripto paralarda da olması beklenildiği şekilde bu internet siteleri dünya devi haline geldiler.

Uzmanlar Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinin de benzer bir ivme ile öne çıkacağına inanıyorlar. Yine de kripto paraların 2018 yılında gösterdikleri performans ile yatırımcılarını büyük ölçüde zarara sokmaları kafalarda büyük soru işaretleri uyandırıyor.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanan ve bilinmeyen bir kişi tarafından 2009'da oluşturulmuş yeni bir para birimidir. İşlemler orta aracılarla yapılmaz - yani banka yok. Bitcoin, Expedia'da otel rezervasyonu yapmak, Overstock'ta mobilya mağazası satın almak ve Xbox oyunları satın almak için kullanılabilir. Ama kripto paraların çoğu, ticaret yapmak üzerine kullanılıyor. Bitcoin fiyatı 2017 yılında binlerce kişinin ilgisini çekmesine rağmen, 2018 yılında büyük bir çöküşe sahne oldu.

Bitcoin'in en önemli özelliği ademi merkeziyetçi olmasıdır. Hiçbir kurum bitcoin ağını kontrol etmiyor. Bir grup gönüllü kodlayıcı tarafından tutulur ve dünyaya yayılmış açık bir bilgisayar ağı tarafından yönetilir. Bu, bankaların veya devlet kurumlarının paraları üzerindeki kontrolünden rahatsız olan bireyleri ve grupları çekiyor.



Bitcoin, elektronik bir para biriminin (dijital varlıkların kolayca kopyalanıp yeniden kullanılabildiği) “çift harcama problemini” ustaca bir şifreleme ve ekonomik teşvik kombinasyonuyla çözer. Elektronik fiat para birimlerinde bu işlev, geleneksel sistem üzerinde kontrol sağlayan bankalar tarafından yerine getirilmektedir. Bitcoin ile işlemlerin bütünlüğü, hiç kimseye ait olmayan dağıtık ve açık bir ağ tarafından sağlanır.



Fiat para birimleri (dolar, euro, yen, vb.) Sınırsız bir arzı var - merkez bankaları istedikleri kadar sorun çıkarabilir ve bir para biriminin değerini diğerlerine göre değiştirmeye çalışabilirler. Para birimi sahipleri (ve özellikle çok az alternatifi olan vatandaşlar) maliyeti karşılamaktadır.



Öte yandan, bitcoin ile tedarik, temel algoritma tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir. Her saat başı az miktarda yeni bitcoler akıyor ve bunu maksimum 21 milyona ulaşana kadar azalan bir hızda yapmaya devam edecek. Bu, bitcoin'i bir varlık olarak daha cazip hale getirir - teoride, talep arttıkça ve arz aynı kalırsa, değer artacaktır.

Bitcoin’in Kullanımı

Bitcoinler anonim olarak ürün satın almak için kullanılabilir. Ayrıca, uluslararası ödemeler kolay ve ucuzdur, çünkü bitcoinler hiçbir ülkeye bağlı değildir veya yönetmeliklere tabi değildir. Küçük işletmeler bunları beğenebilir çünkü kredi kartı ücreti yoktur. Bazı insanlar, bitcoin'leri yatırım olarak satın alarak değerlerini artırmayı umuyorlar.

Bitcoin Nasıl Çalışır?

Her Bitcoin temel olarak bir akıllı telefon veya bilgisayarda 'dijital cüzdan' uygulamasında depolanan bir bilgisayar dosyasıdır.



İnsanlar dijital cüzdanınıza Bitcoin (veya bir kısmının bir kısmını) gönderebilir ve Bitcoin'i başkalarına da gönderebilirsiniz.



Her bir işlem blockchain adı verilen ortak bir dağıtık deftere kaydedilir.



Bu, insanların sahip olmadıkları paralarını harcamalarını, kopyalarını almalarını veya işlemlerini yapmalarını engellemek için Bitcoin tarihini izlemeyi mümkün kılar.