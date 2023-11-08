Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Bitcoin, haftanın ikinci işlem gününde akşam saatlerinde tekrar 36.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yavaş yavaş, sakin bir şekilde yıl içi zirvelerini denemeye devam eden Bitcoin son bir ay içerisinde güçlü bir ivme yakalamış görünüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yüzde 30 yükselişi aşmıştı

Orta doğu gerginlikleri tam bir ay önce bugün başlarken Bitcoin bu süreçte güvenli liman olarak algılandı ve gerçekleştirdiği yükseliş yüzde 30’u aştı. Son günlerde Bitcoin dominasyonundaki geri çekilmeyle sert yükselişler gerçekleştiren altcoinler ise bugün bir miktar geri çekildi. Ancak bugün Bitcoin 36.000$ denemesi yaparken dominasyon tekrardan yüzde 53’lere yükseldi. Sabah saatlerinde Bitcoin 35.300$’da fiyatlanırken Ethereum da 1.900 dolar seviyesinin aşağısına geldi ve şu sıralar 1.880$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Sahiplik rakamları artıyor

Diğer taraftan piyasanın yükselmesine bağlı olarak Bitcoin sahipliği rakamları da artmaya devam ediyor. Glassnode tarafından açıklanan verilere göre hesabında 1000 dolardan fazla Bitcoin’i olan adresler rekor seviyelere ulaştı. Şu anki 35.000$ fiyat seviyeleri baz alındığında hesabında 1000$’a karşılık gelen 0,028 Bitcoin’e sahip adreslerin sayısı 8 milyonu aştı.