  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay zeytin, peynir sevenleri uyardı! Kısır kalabilirsiniz…

İHA, SİHA, Atak helikopter, füze, gemi, zırhlı araç... Türkiye'den ne varsa almaya başladılar

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

Hadi bi sor ben neden çekilmedim? Koltuğunu kaybettikten sonra ilk kez konuştu

Ne gram altın ne çeyrek altın! Kuyumcular en çok para kazandıran altını açıkladı: Kimse bilmiyor ama...

Türkiye'den ATAK helikopter alan ülke bu kez gözünü Bayraktar TB2'lere dikti

Milyonların merakla beklediği haber: Asgari ücret ve özel sektör ne kadar zam alacak? İşte tahminler...

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı
Ekonomi Bitcoin üst seviyelere oynuyor
Ekonomi

Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:40:24 - 2023-11-08 12:40:23
Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Sabah Bitcoin 35.300 dolarda fiyatlanırken Ethereum 1.900 dolar seviyesinin aşağısına geldi ve şu sıralar 1.880 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Bitcoin, haftanın ikinci işlem gününde akşam saatlerinde tekrar 36.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yavaş yavaş, sakin bir şekilde yıl içi zirvelerini denemeye devam eden Bitcoin son bir ay içerisinde güçlü bir ivme yakalamış görünüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yüzde 30 yükselişi aşmıştı

Orta doğu gerginlikleri tam bir ay önce bugün başlarken Bitcoin bu süreçte güvenli liman olarak algılandı ve gerçekleştirdiği yükseliş yüzde 30’u aştı. Son günlerde Bitcoin dominasyonundaki geri çekilmeyle sert yükselişler gerçekleştiren altcoinler ise bugün bir miktar geri çekildi. Ancak bugün Bitcoin 36.000$ denemesi yaparken dominasyon tekrardan yüzde 53’lere yükseldi. Sabah saatlerinde Bitcoin 35.300$’da fiyatlanırken Ethereum da 1.900 dolar seviyesinin aşağısına geldi ve şu sıralar 1.880$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Sahiplik rakamları artıyor

Diğer taraftan piyasanın yükselmesine bağlı olarak Bitcoin sahipliği rakamları da artmaya devam ediyor. Glassnode tarafından açıklanan verilere göre hesabında 1000 dolardan fazla Bitcoin’i olan adresler rekor seviyelere ulaştı. Şu anki 35.000$ fiyat seviyeleri baz alındığında hesabında 1000$’a karşılık gelen 0,028 Bitcoin’e sahip adreslerin sayısı 8 milyonu aştı.

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?
Bitcoin düzenlemesine ne oldu?

Ekonomi

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitcoinde sular duruluyor
Bitcoinde sular duruluyor

Ekonomi

Bitcoinde sular duruluyor

Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi
Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi

Ekonomi

Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi

Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor
Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Ekonomi

Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Bitcoin üst seviyelere oynuyor
Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Ekonomi

Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23