Bitcoin sınırda, Ethereum artışta

Kripto paralar hafta sonuna yatırımcılarını mutlu ederek giriş yapıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, şu sıralar 36.650 dolardan Ethereum ise Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini test ederek yeni günde 2.105 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dokuz günlük üssel hareketli ortalamasından güç bulan Ethereum’da dün yüzde 12 yükseliş gerçekleşti.

Hızlı sıçrayış

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak son 24 saatin gelişmelerini değerlendirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, dün gün içerisinde 38.000 dolara kadar yükselse de bu bölgede güçlü dirençle karşılaştı ve tekrar 37.000 dolar sınırına geriledi. 18 ayın zirve seviyesinin test edildiği bu noktalar, 2022 yılı mayıs ayında yaşanan Luna-Terra olayları öncesi seviyeleri işaret ediyor. Özellikle 34.000 dolardan 38.000 dolara hızlı sıçrayışın en önemli sebebi ise Bloomberg analistleri tarafından hazırlanan notta perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in spot Bitcoin ETF’i için onaylanma olasılığının yüzde 90 olduğu ve en geç ocak ayına kadar bunun gerçekleşeceğini belirtmesi oldu.

Ara hızla kapanıyor

Bitcoin bu haberin ardından 2 günde yüzde 10 civarı yükseliş kaydetti. Şu sıralar 36.650 dolar civarından alıcı bulan Bitcoin’in hafta başından bu yana yükselişi yüzde 5 civarında. Diğer taraftan lider altcoin Ethereum, Bitcoin’in son zamanlarda yakaladığı güçlü yükseliş sonucu arayı hızla kapatıyor. Bitcoin 26.000 dolar seviyelerinden 38.000$ bölgesine yükseldiği hızlı yolculuğunda geride kalan Ethereum son günlerde atağa kalktı.