Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin son durum

Bitcoin fiyatı son günlerde yükselişe geçti. Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin’de güncel durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto paradır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı.

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Bitcoin geçtiğimiz hafta Bitcoin vadeli borsa fonu (ETF) New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu gelişmeyle rekorlar kıran Bitcoin'de son günlerde ciddi de olmasa düşüşler gözleniyor. 1 Bitcoin 608.513,40 TL'ye karşılık geliyor.