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Ekonomi Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin son durum
Ekonomi

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin son durum

Son dönemde Bitcoin büyük bir tırmanışa geçti. Bu sebeple milyonlar sık sık Bitcoin’in ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Bitcoin nedir? Bitcoin ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:01:00 -
Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin son durum

Bitcoin fiyatı son günlerde yükselişe geçti. Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin’de güncel durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto paradır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı.

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin son durum

Bitcoin geçtiğimiz hafta Bitcoin vadeli borsa fonu (ETF) New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu gelişmeyle rekorlar kıran Bitcoin'de son günlerde ciddi de olmasa düşüşler gözleniyor. 1 Bitcoin 608.513,40 TL'ye karşılık geliyor.

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