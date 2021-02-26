Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü çıktı mı? 1 Bitcoin (BTC) kaç TL, kaç dolar, kaç euro?

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse üzerinden yapılan bir sohbette bugüne kadar Bitcoin'e yatırım yapmadığını, kripto para biriminin kendisine göre olmadığını dile getirdi. Gates’in bile bu ifadeleri sonrası vatandaşlar Bitcoin’e yatırım yapılmaz mı? Bitcoin kazandırmaz mı? soruları daha sık sormaya başladı.

Bitcoin'in değeri Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alımı sonrası yüzde 50 yükselmiş, ardından da yüzde 20 düşmüştü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Bitcoin'in manipülasyona açık "işlem yapmak için son derece verimsiz bir para birimi" olduğunu söylemişti.

Son 24 saat içinde 48,240.07 ve 51,287.49 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.53 düşüşle 49,871.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle, 927 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 504 milyar dolara inerek, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 83 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Bitcoin ne kadar?

1 Bitcoin (BTC) Kaç TL? 318,952.68 TL TL

1 Bitcoin (BTC) Kaç Dolar? 45,438.74 $ Dolar

1 Bitcoin (BTC) Kaç Euro? 37.317,70 € Euro

Bitcoin Hacmi (24s) 59,656,394,978 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 917,889,758,995 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 318,952.68 TL TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 45,438.74 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 318,952.68 TL Türk Lirası veya 45,438.74 $ dolar alınabilmektedir.