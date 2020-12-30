Bitcoin nereden alınıyor? | Kısacası elektronik para olarak ifade edilen Bitcoin yeni nesil yatırım aracı olarak da belirtiliyor. Milyonlarca kişi Bitcoin’in nereden nasıl alınabileceğini araştırıyor. Peki, Bitcoin anlam yasal mı?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin nasıl oynanır?

Bitcoin almak isteyenler hangi bankalar aracılığıyla işlem yapabileceklerini araştırıyor. Ülkemizde hiçbir banka Bitcoin işlemi yapmıyor. Çünkü Türkiye’de dün bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlı. Türkiye’de henüz Bitcoin yani BTC mevduat hesap kanununda yer almıyor. Bu sebeple hiçbir banka üzerinden Bitcoin işmeli yapılmıyor.

Bitcoin işlemleri kripto borsası üzerinden yapılıyor. Bunun için Bitcoin işlemi yapan pek çok web sitesi bulunuyor. Söz konusu web sitelerini inceleyip, kullanıcı yorumlarını okuyarak sizin için en güvenli kaynağı bulabilirsiniz. Söz konusu sitelere üye olup Bitcoin işlemlerinizi yapabilirsiniz.