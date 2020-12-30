Bitcoin ne kadar? Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi, nakit paradan daha çok online işlemlerin tercih edilmesi son olarak da pandeminin etkisiyle elektronik para önem kazanmaya başladı. Peki, Bitcoin ne kadar?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin nasıl alınır? | Bitcoin kaç para?

Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, Bitcoin satın almak isteyenler nereden nasıl elektronik para alabileceklerini araştırıyor. Sanal para olan Bitcoin'i kripto borsasından alınabilir. Kripto borsası hizmeti veren sitelere üye olup işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

CNN International'da yer alan habere göre, son dönemde yaşadığı yükselişle dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, 28 bin dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.