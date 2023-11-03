Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi

Hafta içinin son işlem günündeyiz ve Bitcoin çarşamba akşamı Fed başkanı Powell’ın sözlerinden sonra 36.000 dolara kadar yükselmiş, daha sonra 35.000 dolar düzeylerinde denge arayışına girmişti. Üst üste iki gündür güçlü yükselişlerin görüldüğü Amerika hisse senedi piyasası toparlanırken, Bitcoin’de ise bir miktar kar satışları oldu.

Doygunluk seyri mi?

Hafta sonuna kısa vadeli zirve seviyelerden girmek istemeyen ve bazı kripto paralarda doygunluk olduğunun düşünen yatırımcılar kar realizasyonu gerçekleştiriyorlar. Sabah saatlerinde 34.500 dolar civarından alıcı bulan Bitcoin’in 34.400 dolar üzerinde kalması kısa vadedeki yükseliş trendinin devamı için güzel bir sinyal olacaktır. Son bir haftada iyi bir performans gösteren Ethereum da 1.800 dolar bölgesinin destek noktası haline getirmeye çalışıyor.

Kısa çaplı volatilite

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, günün gelişmelerini değerlendirirken, " Makro görünümde ise bugün her ayın ilk cuması olduğu gibi ABD’den tarım dışı istihdam verisini alacağız. Ekim ayında beklentilerin bir hayli üstünde gelen tarım dışı istihdam kısa çaplı bir volatiliteye sebep olsa da Fed’in bu noktadan sonra faiz artışı yapma ihtimali düşük bir olasılık. Dolayısıyla verinin kripto para piyasasına kısa vadede etki etmesini beklemiyoruz." dedi.

MicroStrategy’nin Bitcoin karı

Öte yandan kripto para piyasasındaki pozitif atmosfer kurumsal kripto para yatırımcılarını da sevindirmeye devam ediyor. Kripto para yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy son yükselişlerle birlikte kripto paralardan elde ettiği karı 900 milyon dolar artırdı. Ekim ayında 155 adet, temmuz ayından bu yana ise 6.000’in üzerinde Bitcoin alan şirketin 158 binin üzerinde Bitcoin’i bulunuyor.