Bitcoin kritik seviyeyi aştı! Yükseliş sürüyor

Geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 813 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekor kıran Bitcoin, bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Son günlerde ise pozitif yönde hareketlenme eğilimine giren Bitcoin, bugün itibariyle 40 bin doları aştı.

Geçtiğimiz hafta 30 bin doların altında seyreden Bitcoin, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'un kripto para ile ödeme kabul etmeye hazırlandığına dair haberle 40 bin dolar sınırına yaklaşmıştı. Ayrıca milyarder iş adamı Elon Musk'ın Bitcoin'e yönelik tavrının değişmesi, kendisinin ve şirketlerinin Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıklaması ayrıca Tesla'nın Bitcoin ile satışlara yeniden başlayacağını duyurması ile kripto para piyasaları hareketlendi.

Amazon yalanladı

Amazon, kripto para ile satış iddialarının gerçek olmadığını, işe alım için kripto para uzmanı aradıklarını, ilerleyen yıllarda durumun değişiklik gösterebileceğini belirtti.

Uzmanlar ve yatırımcılar yükselişi destekliyor

Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan yükselişin ana nedenlerinden biri yatırımcı ve uzmanlardan gelen destekleyici açıklamalar oluyor.

Bitcoin geçtiğimiz güne göre yüzde 4.70 oranında primle 39 bin 818 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 37 bin 986 dolar, en yüksek ise 40 bin 345 dolar seviyesini gördü.

Ethereum yüzde 1.83 oranında primle 2283 dolar, Dogecoin ise yüzde 1.24 yükselişle 0.20 dolar seviyesinden alıcı buluyor.