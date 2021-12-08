Bitcoin için kritik gün: Batacak mı çıkacak mı belli olacak!

Önde gelen 6 kriptopara şirketinin yöneticileri bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında konuşacaklar.

Türkiye saati ile 18.00'de başlaması planlanan toplantıda konuşacak olan kriptopara şirketlerinin yöneticilerinin Kongre'den dijital varlıklar konusunda yeni kurallar belirlerken temkinli hareket etmelerini isteyecekleri, aksi bir tavırda kriptopara aktivitesinin yer altına çekileceği veya ABD dışına çıkacağı uyarısında bulunacakları bildirildi.

Coinbase CEO'su Alesia Haas, Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basınla paylaştı. Haas sunumunda, "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında Bitfury CEO'su Brian Brooks, Circle Internet Financial CEO'su Jeremy Allaire de yer alacaklar.

Bitcoin tutunmaya çalışıyor

Cumartesi gecesi yüzde 17'lik sert düşüşle 42 bin dolar seviyesine gerileyen piyasa değeri bakımından en büyük hacimli kripto para Bitcoin yaralarını sarma çabası içinde... Bitcoin dün 52 bin doları zorladı. Bitcoin bu sabah 50 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0.3'lük düşüşle daha yatay bir seyir izledi. Dün akşam 4.400 doların üzerine çıkan Ethereum bu sabah 4.350 dolara geriledi.