Bitcoin hemen paraya çevrilir mi? Bitcoin transferi nasıl yapılır? Bitcoin hakkında merak edilenler

2008 yılında Satoshi Nakamato isimli kişi ya da kişilerin oluşturduğu bir grubun uçtan uca elektronik ödeme sistemi Bitcoin ile ilgili teknik yazılarını yayımladılar. Bu yazıdan sonra herhangi bir merkezi olmayan, 3. müdahalelere karşı korumalı kripto para birimi olarak Bitcoin piyasaya çıktı. 2009 yılında ise halka açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Daha sonra Bitcoin, ilk başarılı kripto para olarak "1. nesil blockchain" olarak isimlendirildi. Bitcoin hakkında yatırım yapmak isteyen vatandaşlar pek çok şey araştırıyorlar. Bitcoin hemen paraya çevrilir mi? Bitcoin transferi nasıl yapılır? Bitcoin almak için ne kadar para gerekir?

Bitcoin satın alma işlemi oldukça basittir. Aynı şekilde Bitcoin satma işlemi de çok basittir. Yatırım yapan vatandaşlar dilediği zaman piyasa değeri ile Bitcoin'lerini anında satabilir ve hesaplarında bulunan Türk Lirası'nı mesai saatleri içerisinde herhangi bir banka hesaplarına transfer edebilirler.

Bitcoin transferi nasıl yapılır?

Kripto para transfer işlemleri, sayı ve numaralardan oluşan adresler ile gerçekleşmektedir. Her çeşit kripto paranın farklı adresi bulunuyor. Bundan dolayı her kripto para kendine özel adres yapısına gönderilebilir. Eğer transfer yanlışlıkla farklı adrese ya da farklı bir kripto paraya yapılırsa gönderim yapılan miktara bir daha ulaşma imkanı sağlanamaz. Mesela Bitcoin transferi gerçekleştirmek isterken yanlışlıkla bir diğer kripto para olan Ethereum adresine yaptınız. Burada transfer edilen BTC tutarı bir daha ulaşım sağlayamamak üzere gitmiştir. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde transferleri gerçekleştirmek gerekiyor.

Bitcoin almak için ne kadar para gerekir?

Bitcoin almak için hesabınızda en az 1 TL bulunması gerekir. Aksi takdirde Bitcoin satın alma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Hesabınızda 1 TL ve üzerinde paranız varsa dilediğiniz miktarda Bitcoin alabilirsiniz. Mesela 1 Bitcoin'in fiyatı 10,000 TL ise; 10 TL ile yaklaşık 0.001 BTC satın alabilirsiniz.