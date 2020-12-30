  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin hangi bankalarda var?
Ekonomi

Bitcoin hangi bankalarda var?

Bitcoin nasıl alınır? Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yatırım yapmak ve para kazanmak isteyenler Bitcoin alayı tercih ediyor. Özellikle de pandemi döneminde elektronik paraya talep arttı. Bitcoin almak isteyenler bankalardan bu işlemi yapmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Bitcoin bankadan alınır mı? | Hangi bankadan Bitcoin alınır?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:24:00 -
Bitcoin hangi bankalarda var?

Bitcoin satın al | Son birkaç yıldır elektronik para olarak adlandırılan Bitcoin’e ilgi arttı. Pandemi sürecinde elektronik paraya yatırımın arttığı uzmanlarca belirtiliyor. İşin uzmanları gelecekti basılı paranın yerini bu tip dijital paranın alacağını ifade ediyor. Peki, Bitcoin nereden alınır?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin hangi bankalarda var?

Bitcoin almak isteyenler hangi bankalardan işlem yapabileceklerini araştırıyor. Türkiye’de Bitcoin’i bankalardan almak mümkün değil. Çünkü ülkemizde tüm bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlı. Türkiye’de henüz Bitcoin yani BTC mevduat hesap kanununda yer almıyor. Bu sebeple hiçbir banka üzerinden Bitcoin işmeli yapılmıyor. Bitcoin almak isteyenler bu işlemi kripto para borsası ifadesi altındaki web sitelerinden yapabiliyor.

Bitcoin nasıl alınır? | Bitcoin kaç para?
Bitcoin nasıl alınır? | Bitcoin kaç para?

Ekonomi

Bitcoin nasıl alınır? | Bitcoin kaç para?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pande..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Y..
2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı hesaplama
Ekonomi

2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı hesaplama

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV içi 2021 zam oranı belli oldu. Vatandaşlar MTV 2021 zam oranlarını merak ederken M..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay