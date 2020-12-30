Bitcoin satın al | Son birkaç yıldır elektronik para olarak adlandırılan Bitcoin’e ilgi arttı. Pandemi sürecinde elektronik paraya yatırımın arttığı uzmanlarca belirtiliyor. İşin uzmanları gelecekti basılı paranın yerini bu tip dijital paranın alacağını ifade ediyor. Peki, Bitcoin nereden alınır?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin hangi bankalarda var?

Bitcoin almak isteyenler hangi bankalardan işlem yapabileceklerini araştırıyor. Türkiye’de Bitcoin’i bankalardan almak mümkün değil. Çünkü ülkemizde tüm bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlı. Türkiye’de henüz Bitcoin yani BTC mevduat hesap kanununda yer almıyor. Bu sebeple hiçbir banka üzerinden Bitcoin işmeli yapılmıyor. Bitcoin almak isteyenler bu işlemi kripto para borsası ifadesi altındaki web sitelerinden yapabiliyor.