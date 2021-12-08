Bitcoin hakkında 50 milyar dolarlık dava sonuçlandı: Sahibi kim?

NTV'de yer verilen habere göre, Satoshi Nakamoto'nun kimliğine dair dava sonuçlandı.

İlk Bitcoin'in üretildiği 2009 yılından beri Nakamoto'ya ait olduğu belirtilen cüzdanda 1 milyon adet BTC bulunuyor.

Bu paranın bugünkü değeri 50 milyar doların üzerinde. Bitcoin'deki hareketlilik nedeniyle servette değişimler yaşansa da cüzdan sahibinin dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek.

Craig Wright, kendisinin BTC'nin mucidi olduğu iddiasını sürdürüyor. Wright'in eski ortağı David Kleiman'ın varisleri de bu savı kullarak Wright'a 50 milyar dolarlık davayı açtı.

Kleiman ölünce varisler üretilen 1 milyon BTC'nin yarısını istemişlerdi. Florida'da açılan davada mahkeme jürisi Kleiman varislerinin iddialarını reddetti. Ancak Dave Kleimna ve Craig Wright'ın kurduğu W&K Information Defence Research LLC şirketi nedeniyle varislere 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı verildi.

İlk olarak 2016 yılında Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Craig Wright kamuoyunda kabul görmedi. Wright o dönemde yaptığı açıklamalarda vergi kaçırması soruşturması nedeniyle kimliğini paylaştığını belirtmişti.

Wright'in Avustralya'daki evi vergi kaçırma soruşturması kapsamında mali polis tarafından aranmıştı. Bitcoin'in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, "Zorunda kalmasam kimliğimi açıklamazdım. Şöhret istemiyorum. Para istemiyorum. Beni kendi kendime bırakın yeter." dedi.