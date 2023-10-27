Bitcoin düzenlemesine ne oldu?

Yıl başından bu yana en iyi iki haftasını geçiren Bitcoin, cuma gününe 34.000 dolar üzerinde giriş yaptı. Spot Bitcoin ETF’ine yönelik olumlu beklentiler ve Ortadoğu’da yaşanan gerilimin ardından güvenli liman algısı ile oldukça güçlü bir yükseliş performansı sergileyen Bitcoin şu sıralar 34.100 dolar bölgesinden işlem görüyor. 34.400 dolar teknik ve 35.000 dolar psikolojik direncinden ilk etapta ret alsa da 34.000 dolar destek bölgesi halinde getirmesi kısa ve orta vade için daha uzun bir boğa beklentisini güçlendiriyor.

Kripto para düzenlemesinde son durum

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak şunları kaydetti: "Dünyadaki gelişmelerin yanı sıra dün ülkemizde gündeme 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın açıklanması ile birlikte kripto paralara vergi düzenlemesi tekrar gündeme geldi. Kripto paralarla ilgili 2024 yılında ciddi somut adımlar atılması bekleniyor.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayınlandı ve burada yer alan bir maddeye göre dijital finans altyapısının güçlendirilmesi ve kripto varlıklara ilişkin vergi düzenlemesinin tamamlanması gibi 2 güçlü gelişme bulunuyor. Azımsanmayacak sayıda ve büyüklükte bir kripto para yatırımcısına sahip Türkiye’nin bu alanda somut adımlar atması gelecek dönemde şu an trilyon dolar olarak ifade edilen kripto para piyasasından alacağı payın artmasını sağlayabilir.

Ek olarak dijital Türk lirası projesi ile yine finansal teknolojiler alanında çalışmaların tamamlanması da hedefleniyor. Bu gelişmelerle hafta sonuna giriş yaparken FLOKI, MBOX, NEO, JUV ve JST günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıktılar."