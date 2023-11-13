Bitcoin bu haftayı böyle "gözlemleyecek"

Kasım ayının ortasına yaklaşırken kripto para piyasasındaki iyimser hava devam ediyor. Art arda dört hafta boyunca yükseliş performansı gösteren Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez dört haftayı üst üste yeşil kapattı. Bu zaman zarfında toplam %110’un üzerindeki yükseliş ise 2023 yılının en güçlü performansı oldu.

Hafta sonunda yatay seyretti

Hafta sonuna 37.000$ civarında giren Bitcoin nispeten yatay bir seyir izleyerek haftaya 36.800$ civarında başladı. Güçlü yükselişlerin ardından Bitcoin’in yatay seyir izlemesi ise altcoinlere ciddi şekilde pozitif etkide bulunuyor. Lider altcoin Ethereum 2.000$’ın üzerindeki seyrini korurken sabah saatlerinde 2.040$ seviyelerinden alıcı buluyor. Diğer altcoinlerde ise güçlü seyir dikkat çekiyor.

Bu haftanın verileri

Bu hafta veriler sakin tablo çiziyor. Bu haftanın makro veri anlamında en önemli verisi salı günü TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyonun %3,7’den %3,3’e gerileyerek 2 aylık aranın ardından tekrar düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Beklentiden daha düşük gelebilecek olan bir veri, piyasada Fed’in gelecekte daha erken faiz indirme ihtimalini kuvvetlendirebileceği için başta kripto olmak üzere piyasalara pozitif etki edebilir.