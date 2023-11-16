Bitcoin ara direnç için güç topluyor

Bitcoin son dönemde kar satışlarına geçmişti.38.000 dolar seviyelerinden 35.000 dolarlara kadar geri çekilen ve bu seviyeden güç biriktiren Bitcoin, önceki gün de yüzde 6’nın üzerinde sert tepki yükselişi göstermişti. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 37.500 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum 2.000 doların üzerine çıkarak 2.055 seviyelerinden alıcı bulunuyor.

Amerikan verilerinin etkisi

Bitcoinin seviye belirlemesinde Amerika enflasyon verisi etkili olurken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, onaylanması muhtemel görülen spot Bitcoin ETF ile ilgili başvurulardan birini bir kez daha erteledi. SEC, Hashdex’in mevcut Bitcoin vadeli ETF’ini spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme başvurusuna yönelik kararını 2024'e ertelediğini bildirmişti.

Kısa vadeli beklenti

Kısa vadede Bitcoin için 38.000 dolar seviyeleri bir kez daha ara direnç noktası olarak öne çıkıyor ve bu seviyeler Mayıs 2022'den bu yana Bitcoin’in ulaştığı en yüksek değer olarak göze çarpıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,44 trilyon dolara yükselirken günlük hacim verisi ise 70 milyar dolar düzeyinde. Bu güne ait veri takvimine bakıldığında ise Fed üyesi Barr konuşacak ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu gelecek.