Bitcoin 6 haftanın zirvesine tırmandı!

Ekim ayına hızlı bir ralliyle giriş yapan Bitcoin 6 haftanın en yüksek seviyesini görürken, ralliye diğer kripto varlıklar da katıldı.

Ekim ayının başında girişlerin artmasıyla Bitcoin son altı haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

Bitcoin 28 bin doların üzerini test ederken Ether, Litecoin ve Solana gibi varlıklar da ralliye katıldı. Yatırımcılar, iflas eden kripto Borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in Salı günü başlaması planlanan duruşmasını bekliyor.

Bloomberg HT'yer alan habere göre, bitcoin eylül ayında yüzde 4,1 yükselmiş, ancak geçen çeyrekte yüzde 11 düşmüştü. Bitcoin son dört yılın her birinde Ekim ayında değer kazandı.

OrBit Markets'ın kurucu ortağı Caroline Mauron, "Muhtemelen yeni bir muhasebe çeyreğinin başlamasıyla önemli alım akışları olmuş gibi görünüyor ve sonuçta ortaya çıkan hareketler hafta sonu likiditesinin az olmasıyla daha da şiddetlendi" dedi.

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Rallinin, kripto piyasaları için genellikle olumlu bir ay olan Ekim ayında da devam etmesinin beklendiğini ve Bitcoin için bir sonraki ana direnç seviyesi olarak 30 bin dolar olduğu ifade edildi.

Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun geçen hafta kararı ertelemesine rağmen BlackRock Inc. şirketinin Bitcoin ETF tekliflerini onaylayacağı spekülasyonunun da ralliye yardımcı olduğunu söyledi.

CoinDesk'in haberine göre, geçtiğimiz Kasım ayında hacklenen FTX ile bağlantılı bir cüzdan, yaklaşık bir yıl sonra ilk kez faaliyet gördü ve 4 milyon dolardan fazla Ether taşındı.