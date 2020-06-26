BİST’te teknoloji ve telekomünikasyon kazandırdı

Mehmet Canıtatlı

Hızlı yükselişle dikkat çektiler

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Teknoloji Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 48.84 oranında prim yaptı. Teknoloji hisseleri 2018 yılındaki kur şokundan bu yana yatırımcıya sürekli kazandırdı. 2016 yılında yüzde 28, 2017 yılında yüzde 93, 2019’da yüzde 7 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 48 oranında getiri sağladı.

Global şirketlerin hisseleri de primlendi

Küresel bazda bakıldığında yurtdışında da teknoloji hisselerine yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Dünya borsaları içerisinde Nasdaq 100 Endeksi, 10.222 ile yeni bir rekor seviyeye çıktı. Nasdaq 100 Endeksi yılbaşından bugüne kadar yüzde 12.9 yükseldi. Uzmanlar, ABD’de yıllık enflasyon oranının yüzde 0.2 olduğu göz önüne alındığında gerçekleşen çıkışın oldukça önemli olduğunu dile getiriyor.