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Ekonomi

BİST’te işlem hacmi katlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından hazırlanan Borsa Trendleri Raporu’na göre Borsa İstanbul’da ilk çeyrek itibariyle BIST TÜM endeksinde 357 şirket işlem gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:33:00 -
BİST’te işlem hacmi katlandı

Nominal işlem hacmi, BIST TÜM endeksinde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 yükselerek rekor kırdı. İşlem hacmindeki bu artışta, salgın nedeniyle piyasalarda yaşanan belirsizlik etkili oldu. Endeksin TL bazında işlem hacmi iki katına çıkarak 1 trilyon 44 milyar 528 milyon liraya yükseldi.

 

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