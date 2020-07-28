BİST’te “iki sıfır” atıldı rekor üstüne rekor geldi

BİST 30 ile BİST 100 de dahil TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten iki sıfır atıldı. Böylece borsada 100 binin yerini binli puanlar aldı. Şirketlerin değerleri, fiyatları ise değişmedi.

BİST Tüm Endeksi’nden rekor

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi. Gün içinde 1.323,16 puana kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak ayrıca kapanış rekoru gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 1.195,67 puandan tamamladı.