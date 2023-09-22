BİST 5 hisseye tedbir getirdi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, beş hissenin tedbir kapsamına alındığı açıklandı

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde beş hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Kim Market (#KIMMR.E) ve Pera GYO (#PEGYO.E) paylarında 22/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeceği bildirildi.

Buna ek olarak, Elite Naturel (#ELITE.E) ve Tarkim Bitki Koruma (#TARKM.E) paylarında 22/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Söz konusu iki hissede uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Sumaş Suni Sunta (#SUMAS.E) payı 22/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek. SUMAS hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

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