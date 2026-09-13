Bismil'de yangında mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahsur kalan bir kadını, yangın çıkan dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kurtardı; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi, bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.