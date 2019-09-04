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Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30 kişi tekrar görmeye başladı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi’nde, katarakt ameliyatı olan 30 kişi, tekrar görme düzenine kavuştu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30 kişi tekrar görmeye başladı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi’nde, katarakt ameliyatı olan 30 kişi, tekrar görme düzenine kavuştu.


Bismil’de, yasal kör olarak kabul edilen 30 kişi yeni alınan katarakt cihazıyla tekrar görme düzenine kavuştu. Bismil Devlet Hastanesi’nde katarakt ameliyatı yapan ve konu hakkında açıklamada bulunan Uzm. Dr. Erdoğan Er, kataraktın tek tedavisinin günümüz şartlarında ameliyat olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Er, “Göz içi merceğini çıkartıyoruz yerine yapay şeffaf saydam bir lens koyuyoruz. Yeni alınan cihazla burada katarakt ameliyatı yapmaya başladık. Bismil genelinde katarakt bir kader olarak düşünmekteydi. Görme özeliğini kaybeden insanlar artık göremeyeceğim bilinci zihinlerine yerleşmişti. Bu bilinci yıkmak için yaptığımız ameliyatlarla kendisinin göremeyeceğini düşünen hastalarımızı görmeye kavuşturmaya amaçladık ve başarılı olduk. Bu konuda Bismil’de son bir ayda içerisinde yaptığımız katarakt ameliyatıyla özelikle görme özeliği çok düşük 30 hastamızı hatta yasal olarak kör diyebileceğimiz hastalarımız şu an görme düzenine kavuştu buda bizi mutlu etmektedir” dedi.



“Katarakt önlenebilir bir körlük nedenidir”


Kataraktın önlenebilir bir körlük nedeni olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Er, “Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Matlaşma sonucu görme bulanıklığı oluşmakta ve ilerleyen dönemlerde görme kaybına neden olabilmektedir. En sık nedeni ilerleyen yaş olmakla beraber travma, göz içi iltihabı, şeker hastalığı gibi birçok nedenle oluşabilmekte ayrıca yeni doğan bebeklerde dahi katarakt görülebilmektedir. Tedavisi sadece cerrahi olarak yapılmaktadır. Gözlükle veya damlayla tedavi edilememektedir. Halk arasında lazer ameliyatı olarak da bilinen katarakt ameliyatı özel durumlar hariç çoğu zaman göze damlatılan uyuşturucu damla ile hasta narkoz almadan yapılmakta, ameliyat sonrası aynı gün evine gönderilmektedir” diye konuştu.


Hastanelerinde son bir ayda 300’den fazla başarılı göz ameliyatı yaptıklarını kaydeden Uzm. Dr. Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüzün, başhekimliğimizin ve hastane yönetimimizin katkılarıyla hastanemize kazandırmış olduğumuz son model fakoemülsifikasyon cihazımızla katarakt hastalarımızı yeniden eski güzel görmelerine kavuşmalarını amaçlamaktayız. Hastanemize başvuran hastalarımızı artık başka merkezlere göndermek zorunda kalmayacak tam donanımlı ekipmanımız ve deneyimli ekibimizle ameliyatlarını Bismil Devlet Hastanesinde yapacağız. Şuan için hastanemizde yapılan başlıca ameliyatlar, katarakt ameliyatı, sert katarakt ameliyatı, göze et yürümesi, gözyaşı kanal tıkanıklığının açılması göz yaşarması ameliyatı/girişimi, göz kapağı estetiği gibi birçok ameliyat yapılabilmektedir. Yakın zamanda şaşılık ameliyatları başta olmak üzere imkan ölçüsünde kornea nakli ve göz içi kanaması, yırtığı ameliyatı başlamayı düşünmekteyiz.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
  1. doğa

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