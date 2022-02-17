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Kadın - Aile Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi

Bisküvili muhallebi gerekli malzemeler | Leziz ve kolay bir tatlı hazırlamak isteyenler 'Kolay sütlaç nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bisküvili muhallebi için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-02-17 22:24:00 -
Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi

Pratik ve leziz bir sütlü tatlı tarifi arayanlar ‘Bisküvili muhallebi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sütlaç için hangi malzemeler gerekli?

Bisküvili muhallebi tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 4 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilin
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket krem şanti

Üzeri için:

  • Yarım paket pötibör bisküvi

Bisküvili muhallebi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt, un, nişasta ve şekeri alıp çırpın.

Ardından ocağın altını açın.

Muhallebi göz göz olana kadar tatlıyı karıştırmayı sürdürün.

Kıvam alan muhallebinin içerisine vanilin ekleyin ve ocağın altını kapatın.

Muhallebiyi geniş bir kaseye alın.

Muhallebinin içerisine krem şantiyi ekleyin ve mikserle çırpın.

Ardından bir cam tepsiye muhallebiyi boşaltın.

Bisküviyi rondodan geçirin.

Toz haline gelen bisküviyi muhallebinin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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