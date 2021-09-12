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Aktüel Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan 11 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:39:00 -
Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Umut Aslancı, Afetevleri Mahallesinde kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarptı.

Çarpma sonucu bisikletten düşen Aslancı, başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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