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Aktüel Bisikletinin arka tekeri çalınan Kadirhan Yılmaz, tekerin bulunmasıyla yeniden pedal çevirebilecek
Aktüel

Bisikletinin arka tekeri çalınan Kadirhan Yılmaz, tekerin bulunmasıyla yeniden pedal çevirebilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:47:58 -
Bisikletinin arka tekeri çalınan Kadirhan Yılmaz, tekerin bulunmasıyla yeniden pedal çevirebilecek

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kadirhan Yılmaz, bisikletinin çalınan tekerinin bulunmasıyla sevinç yaşadı.

İlçe merkezinde, bir süre önce apartmanın merdiven korkuluğuna kilitlenen bisikletin arka tekeri çalınmış, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Hırsızlık olayının basına yansıması üzerine olayın failini tesbit edebilmek için çalışmalarını yoğunlaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalamayı başardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın failinin 13 yaşındaki Suriyeli bir çocuk olduğunu tesbit etti.

Çocuğu ve onun çaldığı iddia edilen bisiklet tekerini de bulan ekipler, tekeri 8 yaşındaki Kadirhan Yılmaz'a teslim etti.

Yılmaz, hırsızlık olayının ardından merdiven korkuluğunda bisikletinin hala kilitli durduğunu belirterek, "Polis ağabeylerime bisikletimin çalınan tekerini bularak getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Artık bisikletime yeniden binebileceğim. Gazeteci ağabeylerime de haber yaparak verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hırsızlık şüphelisi ise ailenin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi, Şehit Cebrail Sokak'taki apartmanda ikamet eden Kadirhan Yılmaz, merdiven korkuluğuna kilitli bisikletinin arka tekerinin yerinde olmadığını görünce, durumu babasına anlatmıştı. Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemesinin ardından tekerin, apartman önüne gelen zanlı tarafından yerinden sökülerek çalındığı tespit edilmiş ve polise başvuruda bulunulmuştu.

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