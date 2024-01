Bisikletin yıldızları Antalya’nın tarihi ve doğal güzellikleri içinde yarışacak

· TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, beşinci yılında bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Akdeniz’in incisi Antalya’nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak.

· Beşinci yılında dünya markası haline gelen Tour of Antalya bisiklet yarışı ile birlikte Antalya; tarihin ve doğanın içinde rüya gibi bisiklet rotaları, bisiklet dostu otelleri dünyaca ünlü takımlara ev sahipliği yapan bisiklet kampları, Akdeniz’e eşlik eden bisiklet yolları, bisiklet grupları, bisiklet mağazaları ve “Bisiklet Cenneti” vurgusu ile “Bisiklet Şehri” ve “Antalya ve Ötesi” olarak konumlanacak.

· TOUR OF ANTALYA powered By AKRA 2024 yılında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 614,3 km pedal basacak. TOUR OF ANTALYA’nın Kraliçe Etabı 3.264 irtifa kazanımı ve son 7,5km’de ortalama %8,7 eğim ve 644mt tırmanış finişi ile 3. etap olan Kemer-Tahtalı etabı olacak.

Zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti Antalya, şubat ayında dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA” uluslararası bisiklet yarışı, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya’da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile beşinci kez düzenlenecek.

TOUR OF ANTALYA: “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın görünen yüzünün arkasında, bir kültür kenti olduğunu gösterecek…Milyonlarca kişi pedalların ritmi ile Antalya’nın güzelliklerini izleyecek…

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya’nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya’dır” dediği Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtma misyonu ile TOUR OF ANTALYA powered by AKRA bisiklet yarışı Antalya’yı tarihin ve doğanın içinde rüya gibi bisiklet rotaları, dünyaca takımlara ev sahipliği yapan bisiklet kampları, bisiklet dostu otelleri, Akdeniz’e eşlik eden bisiklet yolları, bisiklet grupları, bisiklet mağazaları ve “Bisiklet Cenneti” vurgusu ile “Bisiklet Şehri” olarak konumlayacak.

TOUR OF ANTALYA, 2024 yılından itibaren Antalya’nın birbirinden farklı ve özel değerlerini iletişime taşıyarak “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olarak görünen yüzünün arkasını göstermeyi hedefleyecek….

TOUR OF ANTALYA powered By AKRA 2024 yılında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 614,3 km pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya’nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek!..

“Türk Rivierası” içinde yer alan Akdeniz’in incisi Antalya, 640 km’yi aşkın sahil şeridi boyunca uzanan doğal plajları, medeniyetlere ev sahipliği yapan antik şehirleri, nefes kesen ormanları, doğa harikaları, uygun iklimi, masmavi denizi ve pek çok doğal ve tarihi güzelliği ile 8-11 Şubat tarihleri arasında dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’ya beşinci yılında World Tour takımları geliyor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan “TOUR OF ANTALYA” bisiklet yarışı, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile “TOUR OF HEAVEN” olarak tanımlanan yarışa 2 World Tour takımı, 10 Pro Takımı, 13 Kıta Takımı katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Portekiz, Slovenya ve Türkiye’den takımların katılacağı TOUR OF ANTALYA’da yarışmak için dünyaca ünlü iki World Tour Takımı da 2024 yılında Antalya’ya gelecek.

Kadrosunda Matej Mohoric ve Pello Bilboa gibi isimleri bulunduran UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 19 galibiyet 9317 puan ile 6. sırada olan Bahrain Victorious Takımı ile 35 galibiyeti 8593 puanı ile dünya şampiyonu Mathieu van der Poel ve Jasper Philipsen gibi yıldız isimleri ile Alpecin- Deceuninck Takımı, UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 8. sırada yer alıyor. UCI World Tour sıralamasında 6. sırada olan Bahrain Victorious (Bahreyn) ile 8. sırada yer alan Alpecin-Deceuninck (Belçika) takımlarının katılımı, bu yıl beşinci yılını kutlayan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.

Dünya bisikletinin önemli ülkelerinin katıldığı TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2024’e Türkiye’den 4 Kıta Takımı’nın katılması da TOUR OF ANTALYA’nın Türk bisikleti için en önemli organizasyonlardan birisi olduğunu gösteriyor. Türkiye’den Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Tour of Antalya’ya katılarak hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2024’e katılan takımlar:

UCI World Tour Takımları:

Bahrain Victorious (Bahreyn)

Alpecin- Deceuninck (Belçika)

Ucı Pro Takımları:

Uno-X Mobility (Norveç)

Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

VF Group-Bardiani CSF – Faizanè (İtalya)

Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

Team Polti-Kometa (İtalya)

Burgos-BH (İspanya)

Corratec Selle İtalia (İtalya)

Bingoal WB (Belçika)

TDT-Unibet (Hollanda)

Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

Ucı Kıta Takımları:

Terengganu Cycling Team (Malezya)

China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti)

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Adria Mobil (Slovenya)

Kinan Racing Team (Japonya)

Tarteletto-Isorex (Belçika)

Sabgal / Anicolor (Portekiz)

Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

Team Vorarlberg (Avusturya)

Bike Aid (Almanya)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

Antalya’nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde olacak:

Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 614,3 km pedal basacak. Tour of Antalya’nın Kraliçe Etabı; 3.264 irtifa kazanımı ve son 7,5km’de ortalama %8,7 eğim ve 644mt tırmanış finişi ile 3. etap olan Kemer-Tahtalı etabı olacak. Milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya’nın eşsiz tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek...

Etap Manavgat-Antalya (8 Şubat, Perşembe) 150,4 km

Etap Demre-Antalya (9 Şubat, Cuma) 141,9 km

Etap Kemer-Tahtalı (10 Şubat, Cumartesi) 136,6 km

Etap Antalya-Antalya OSB-Antalya (11 Şubat, Pazar) 185,4 km

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’ya güçlü kurum ve markalardan büyük destek

Dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve bisikletçilerine 2018 yılından bu yana ev sahipliği yapan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, bisiklet sporunun gelişimi ve bisiklet turizmi için itici güç olurken Antalya ve Türkiye’nin tanıtımı için de değer yaratıyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TGA-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Antalya Ticaret Odası, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin yanı sıra Antalya merkezli kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği TOUR OF ANTALYA 2024; AKRA Hotels isim sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Diana Travel co-sponsorluğunda, Power FM’in medya sponsorluğunda, Grand Park Lara Otel, Paloma Hotels, Regnum Carya, Shimano, Salcano, Toyota Hybrid, Zemzem Grup, Ceysu, Yaşam Hastanesi, Antalya Aquarium ve Olympos Teleferik’in sponsorluğunda düzenlenecek.

“Yeryüzü Cenneti” Antalya Hakkında:

Festivalleri, sanat ve spor etkinlikleri ile Akdeniz'in incisi Antalya, zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve çeşitli yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti. İlk çağlarda “Pamphilia” adıyla anılan Antalya bölgesi, tarih boyunca Psidya, Likya, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği ve 10 binlik yıllık tarihi ile pek çok kültüre ve uygarlığa beşik olmuş. Antalya’da M.Ö. 159 yıllarında yaşamış olan Pergamon Kralı Attalos Antalya’ya “Yeryüzünde Cennet” yakıştırması yapmış ve bölgeye kendi ismi olan “Attalia” ismini vermiş. Doğası ve tarihinin yanı sıra verimli toprakları, yer altı zenginlikleri, yeşili ve maviyi buluşturan doğasıyla bu benzetmeyi hak eden ve eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Antalya günümüzde turizmin yanı sıra bir bilim, kültür ve spor merkezi olarak konumlanıyor.