Bisiklet Turu Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor: Ekonomi ve turizme büyük katkısı var

Çeşme'den Ankara'ya 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü takımların katılımı ile 61.kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'de bisikletin yalnızca bir spor dalı değil; üretimden turizme, şehir içi mobiliteden sürdürülebilir yaşam kültürüne kadar uzanan çok boyutlu bir ekosistemin merkezine yerleşmesini sağlıyor.

23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği, 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 5 il, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşimden geçerek yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin bisiklet ekonomisini büyüten çok katmanlı bir değer zinciri oluşturuyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan TUR, WorldTeam, ProTeam ve Continental Team seviyesindeki 23 uluslararası takımı bir araya getirirken; organizasyon yapısı, küresel yayın gücü ve çok şehirli rotasıyla spor turizmi, medya, ekipman ve yerel ekonomi üzerinde güçlü bir çarpan etkisi yaratıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yıl geneline yayılan organizasyon gücü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın stratejik vizyonu, EuroVelo entegrasyonu ve sektör verileri birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin küresel bisiklet haritasındaki konumu her geçen yıl daha da güçleniyor.

Türkiye Genelinde Yaygınlaşan Bisiklet Ekosistemi

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takvimi, bisiklet sporunun ülke geneline yayılımını somut verilerle ortaya koyuyor. Yıl boyunca yol, pist, dağ bisikleti, BMX, para bisiklet ve Gran Fondo disiplinlerinde düzenlenecek organizasyonlarla 32 ilde 100'ün üzerinde yarış ve etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu geniş organizasyon ağı, Türkiye'yi yalnızca belirli merkezlerde yoğunlaşan bir spor yapısından çıkararak, yıl boyunca aktif olan sürdürülebilir bir bisiklet ekosistemine dönüştürüyor.

Bisiklet Turizmi: 200+ Rota, 58 Bisiklet Dostu Otel

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerine göre Türkiye, bisiklet turizminde güçlü bir altyapıya ulaşmış durumda. Türkiye genelinde 200'ün üzerinde bisiklet rotası, yılın 9-10 ayı sürüş imkânı sunarken; EuroVelo ağı üzerindeki EuroVelo 8 ve EuroVelo 13 rotaları ile Antik Pedal gibi tematik güzergâhlar, Türkiye'yi uluslararası bisiklet turizmi haritasına taşıyor. 16 farklı şehirde faaliyet gösteren 58 bisiklet dostu otel, toplam 19.538 oda ve 41.996 yatak kapasitesi ile sporculara ve amatör bisikletçilere özel konaklama altyapısı sunuyor. Avrupa'da yaklaşık 52 milyar Euro büyüklüğe ulaşan bisiklet turizmi pazarı dikkate alındığında, Türkiye bu pazardan daha fazla pay alabilecek güçlü destinasyonlar arasında yer alıyor.

Bisiklet Endüstrisi: Üretim, Fiyat ve Teknolojide Dönüşüm

Bisiklet Endüstrisi Derneği verileri, Türkiye'nin üretim ve pazar gücünü ortaya koyarken; bisiklet teknolojilerindeki gelişim ve ürün çeşitliliği de dikkat çekiyor. Yıllık 1,3 milyon adet üretim kapasitesi ve 1 milyon adedin üzerindeki iç pazar büyüklüğü, sektörün ölçeğini ortaya koyarken; giriş segmentinden profesyonel karbon kadrolu modellere kadar geniş bir fiyat skalası tüketicilere sunuluyor.

Son yıllarda özellikle elektrikli bisiklet (e-bike), akıllı sürüş sistemleri, hafif malzeme teknolojileri ve performans odaklı ekipmanlar ön plana çıkarken; şehir içi ulaşım çözümleri ile spor performans ürünleri arasındaki çizgi giderek inceliyor. Artan talep ve teknolojik gelişmeler, bisikleti daha erişilebilir ve fonksiyonel hale getirirken, sektörün katma değerini de yükseltiyor. Bu dönüşüm, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda yüksek teknolojiye sahip bir mobilite ürünü olarak konumlanmasını sağlıyor.

Türkiye'de bisiklet satışları son yıllarda istikrarlı bir büyüme trendi gösteriyor. Son 5 yılda satışlarda %35 oranında artış kaydedilirken, sektörün yıllık büyüme hızının %7–8 bandında devam ettiği görülüyor. Bu büyüme; şehir içi ulaşımda bisikletin daha fazla tercih edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artması ve bisiklet altyapısına yapılan yatırımlarla destekleniyor. Amatör organizasyonların yaygınlaşması, bisiklete olan ilgiyi artırarak satışlara doğrudan katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise yarattığı görünürlük ve ilham etkisiyle bu büyümenin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mobilite ve Sürdürülebilirlik: Şehirlerin Yeni Ulaşım Modeli

Bisiklet, Türkiye'de sürdürülebilir şehircilik politikalarının önemli bir parçası haline geliyor. Düşük karbon salımı, çevreci ulaşım ve sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda bisiklet; yerel yönetimlerin mobilite stratejilerinde giderek daha fazla yer buluyor. Paylaşımlı bisiklet sistemleri, şehir içi ulaşım ağlarıyla entegrasyon ve yeni bisiklet yolu yatırımları, Türkiye'de mikro mobilitenin gelişimini hızlandırıyor. Bu dönüşüm hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de şehirlerde yaşam kalitesini artırıyor.

Şehirler Dönüşüyor: Konya, İzmir, Antalya, Marmaris ve Ankara

Türkiye'de bisikletin şehir ölçeğinde dönüşümü somut örneklerle kendini gösteriyor. Konya, 2025 itibarıyla ulaştığı 680 kilometrelik bisiklet yolu ağı ile Avrupa ölçeğinde bir altyapıya sahip olurken; İzmir, sahil boyunca uzanan kesintisiz yolları ve EuroVelo entegrasyonu ile uluslararası bisiklet turizminin önemli kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Antalya ve Marmaris, profesyonel takım kampları ve yıl boyu uygun iklimi ile bisiklet turizminin merkezleri haline gelirken; Ankara, TUR'un finaline ev sahipliği yaparak başkentte bisikletin görünürlüğünü artırıyor.

Tabana Yayılan Etki: Amatör Yarışlar ve Gran Fondo Gücü

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği tüm illerde, amatör bisikletçilerin katılımını teşvik etmek amacıyla trafiğe kapalı parkurlarda her yaş grubuna hitap eden organizasyonlar düzenlenmesi, bisiklet aracılığıyla iç ve dış spor turizmi hareketliliği oluşturmayı hedefleyen stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yıl boyunca düzenlenen uluslararası Gran Fondo yarışları, bisiklet kampları ve farklı seviyelere hitap eden etkinlikler sayesinde bisiklet kültürü tabana yayılırken, Türkiye'nin bisiklet turizmi ekosistemi güçleniyor.

Küresel Yayın Gücü: 5 Kıtada, 800 Milyon Haneye Erişim

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun küresel ve ulusal medya gücü, bu ekosistemin en önemli çarpan etkisini oluşturuyor. Dev prodüksiyon altyapısıyla gerçekleştirilen yayınlar; uçak, helikopter ve motosiklet kameralarıyla Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini dünya ekranlarına taşıyor. TUR, 5 kıtada, 13 dilde, 190 ülke ve bölgede 800 milyon haneye ulaşarak Türkiye'yi küresel vitrine çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2026 yılında genişleyen uluslararası yayın ağıyla küresel erişimini daha da artırıyor. Toplam 77 yayın anlaşması kapsamında TUR 2026; FloBikes (ABD & Kanada), Zhibo TV (Çin), SuperSport (Sahra Altı Afrika) ve Claro Sport (Latin Amerika) gibi güçlü yayıncılar aracılığıyla 5 kıtada canlı yayınlanacak.

Bu yapı kapsamında 5 uluslararası canlı yayın partneri, 38 özet yayın paketi (5'i günlük), 3 haber yayını ve 31 kısa içerik dağıtımı gerçekleştirilirken; LCTV iş birliğiyle uçak içi yayın ağları üzerinden global yolcu kitlesine de ulaşılacak. Bu güçlü dağıtım ağı sayesinde TUR 2026, 800 milyon haneye ulaşan küresel erişim potansiyeline sahip. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geçtiğimiz yıl elde ettiği küresel yayın başarısıyla rekor kırarken, 2026 yılında artan medya gücüyle bu etkiyi daha da büyütmeye hazırlanıyor. ASO (Amaury Sport Organisation)'nun uluslararası erişim gücü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın küresel iletişim çalışmalarıyla TUR'un etkisi daha da büyüyor. Organizasyon kapsamında 35 binin üzerinde içerik üretilirken, 5 milyarın üzerinde erişim ve 631 saat yayın süresi elde ediliyor.

Bisiklet Ekonomisi Büyüyor: İlham, Katılım ve Sürdürülebilir Etki

Türkiye'de bisiklet ekonomisine sağlanan katkı her geçen yıl artarken, bu büyümede amatör yarışların ve geniş katılımlı etkinliklerin etkisi giderek daha belirgin hale geliyor, ekipman satışından turizme, konaklamadan yerel ekonomiye kadar geniş bir değer zinciri oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise yarattığı ilham ve küresel görünürlükle bu yapının en güçlü tetikleyicisi olarak öne çıkıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu bu dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Türkiye'de bisiklet ekonomisini büyüten, turizmi çeşitlendiren ve gençlerimize ilham veren stratejik bir platformdur. Yıl boyunca 32 ilde gerçekleştirdiğimiz 100'ün üzerindeki organizasyonla bu etkiyi ülke geneline yayıyoruz. Amatör yarışlardan uluslararası organizasyonlara uzanan bu güçlü yapı sayesinde, bisiklet sporunu tabana yayarken Türkiye'yi küresel bisiklet turizminin güçlü destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Uyum: Bisiklet sektörü ve Yeşil İstihdama Katkı

Bisiklet ekonomisi Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) kapsamında öncelikli alanlar arasında yer alan düşük karbonlu ekonomiye geçiş, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu turizm politikalarını desteklemektedir. Bisiklet sporunun ve bisiklet odaklı turizm faaliyetlerinin gelişmesi; karbon emisyonlarını azaltan mobilite çözümlerini teşvik ediyor, yerel ekonomileri güçlendiriyor ve yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlıyor.

Organizasyon ekiplerinden takım menajeri ve antrenörlere, mekanisyenlerden teknik personele, sporculardan turizm hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir meslek yelpazesini kapsayan yeşil istihdam; bisiklet ekosisteminin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Bu yapı aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'daki yeşil dönüşüm politikalarıyla uyumlu olarak spor ve turizm ekonomisi geliştirmesine önemli bir zemin oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışmak için takımlar kuruluyor ve bisiklet sporuna hizmet eden sporcu ve yetişmiş personel sigortalı çalışan statüsünde görev alarak, istihdam şansı buluyor.

Gran Fondo ve benzeri amatör organizasyonların yaygınlaşmasıyla birlikte organizasyon ekipleri ve hizmet sağlayıcı personel dahil geniş bir yeşil iş gücü oluşuyor; seyahat, konaklama, yiyecek ve içecek sektörlerini kapsayan spor turizmi ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor. Bisiklet ve ekipman satışları, teknik servis hizmetleri, tekstil üretimi, organizasyon hizmetleri ve spor turizmi faaliyetleri; GreenMetric sürdürülebilirlik ölçütleri açısından değerlendirildiğinde bisiklet ekosisteminin yarattığı tur ekonomisi ve yeşil iş gücünün önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Yarıştan Ekosisteme Uzanan Bir Başarı Hikâyesi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği rotalar; EuroVelo güzergâhları, bisiklet dostu oteller ve yerel altyapı yatırımları ile kesişerek Türkiye'de benzersiz bir bisiklet deneyimi oluşturuyor. Yarışın uluslararası yayın gücü sayesinde bu rotalar, milyonlarca kişi için keşfedilebilir destinasyonlara dönüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'yi yalnızca izlenen bir yarış ülkesi değil; yaşayan, üreten ve büyüyen bir bisiklet ekosistemine dönüştürüyor.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Etap Programı:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme – Selçuk (148,7 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın – Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris – Kıran (132,7 km) (Zirve Finiş)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris – Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti – Kemer (180,7 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya – Feslikan (127,9 km) (Zirve Finiş – Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya – Antalya (152,8 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara – Ankara (105,2 km) (Final)

