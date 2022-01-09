Bisiklet tamircisi iki kardeş 40 yıldır eskimiş bisikletleri hayata döndürüyor

Elazığ merkez Hürriyet Caddesi'nde babalarından kalan dükkanda bisiklet tamirciliği yapan Yüksel ve Yücel Güngör kardeşler, yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdürüyorlar. Küçük yaştan itibaren babalarının yanında çıraklık ve ustalık yapan kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Güngör kardeşler, çocuklarının başka mesleklere yöneldiklerini ve atölyede çalışacak işçi bulamadıklarını söylediler.

Küçük yaşlardan beri bisiklet tamirciliği yaptıklarını aktaran 56 yaşındaki Yüksel Güngör, “Baba mesleğini yapıyoruz, bisiklet sektöründeyiz. Babamız 1958’de Hürriyet Caddesi'nde 5 bisikletle bu sektöre başladı. Kardeşim Yücel ile beraber bu işi yapmaya çalışıyoruz. Babamızın meslek aşkı bizi de teşvik etti. Okul hayatım çok kısa sürdü. 7 yaşından beri babamın yanında çalışıyorum. Mesleği severek yaptık, bu zamana kadar çıraklık ve ustalık dönemlerimiz oldu. Şu anda da işletmemizi biraz genişlettik. Babamız tanınmış bir simaya sahipti, dürüstlüğünden taviz vermedi, bizi bu yaşa kadar getirdi. Kardeşim ve ben de onun gölgesinde yaşamaya çalışıyoruz. Bu meslekte anılarım var. Sabah 4,5'da uyanırdık. O zamanlar piyasa daha canlıydı. Sebze satan tablacılarımız vardı. Sabah namazıyla birlikte dükkanın önünde sıraya girerlerdi. Bu işi az kişi yapıyordu. Meslekte hemen hemen 40 yılı devirdik. Kardeşim benden sonra başladı, o da şu anda iyi bir usta ve bisiklet sektöründe ilerleyerek ustalığını konuşturdu. Çocuklar okudular, geriden gelen çocuklardan yardımcı olacak kimse yok. İşçi bulma konusunda da zorlanıyoruz. Babamız rahmetli olalı 3 yıl oldu. Onun bize bıraktığı mesleğimizi gücümüz yettiği kadarınca götürmeye çalışacağız. Babamız bu mesleği aşkla yaptı, bu aşkı da bize yansıttı. Biz de bırakamıyoruz aşkla ve zevkle bu işi yapmak istiyoruz. Babamızın bir vasiyeti var, biz de elimizden geldiğince o vasiyeti devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kış ayları olmasına rağmen işlerinin devam ettiğini aktaran 53 yaşındaki Yücel Güngör ise, “Küçük yaşlardan beri bisiklet sektörü ile uğraşmaktayız. Bisiklet tamirciliği baba mesleği. Küçük yaşlardan beri babamızın yanında devam ettiriyoruz. Kış ayları olmasına rağmen işlerimizde fazla bir sıkıntı olmadı. Aileler kış olduğu için çocuklarının bisikletlerini yaz aylarına hazırlamak için getirerek bakımlarını ve onarımlarını yaptırıyor. Babamızdan devraldığımız bu mesleği devam ettireceğiz” dedi.