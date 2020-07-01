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Yerel

Bisiklet sürücüsünü yaralayıp kaçtı

Konya'da bisiklet sürücüsüne aracıyla çarpan kişi olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:02:00 -
Bisiklet sürücüsünü yaralayıp kaçtı

Kaza, Konya-Ankara Karayolu Kırkahvesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.İ.Ü. (64) idaresindeki elektrikli bisiklete aynı istikametteki plakası ve sürücüsü henüz tespit edilmeyen bir otomobil arkadan çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yere savrulan H.İ.Ü. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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