0553 313 94 23

Bisiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.

03 Eylül 2019 Salı 12:39
Bisiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.


Kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin U. idaresindeki16 ST 268 plakalı minibüs, Kozluca alt geçidine inmek için yayaların kullandığı yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli Sabahattin A’ya (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam asfalta düşerek yaralandı. Yaralının yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşalar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi, şehit kabri ve tarihi mekanları ziyaret etti
    1. Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi,..
    2. Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık..
    3. ANALİZ - Aşırı sağ Almanya eyalet..
    4. MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    5. Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu
    6. Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman,..
    7. “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını..
    8. Türkiye genelinde radarla hız denetimi
    9. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    10. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi
    13. Caminin kubbesindeki kurşun levhaları..
    14. Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı
    15. Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı..
    16. İncir ihracatında ilk gemi 26 Eylül’de..
    17. Mersin metrosu yatırım programına..
    18. Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
    19. Dorian Kasırgası bin 300'den fazla..
    20. Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı..
    21. Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın
    22. Kayak Milli Takımı Niğde’de Kampa Girdi
    23. Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
    24. TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
    25. Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık..
    26. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    28. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr...
    29. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    30. Kaymakam Köken’e gelen çiçekler açık..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız