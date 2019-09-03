Bisiklet sürücüsü ölümden döndü Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin U. idaresindeki16 ST 268 plakalı minibüs, Kozluca alt geçidine inmek için yayaların kullandığı yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli Sabahattin A’ya (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam asfalta düşerek yaralandı. Yaralının yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşalar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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