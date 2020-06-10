Bisiklet sürerken karnına saplandı! 13 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Bursa'da 13 yaşındaki çocuk, sürdüğü bisikletin üzerine düşmesi nedeniyle karnına gidon saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Olay, sabah, Gemlik’e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi’nde meydana geldi. Yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar, dengesini kaybederek, düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.