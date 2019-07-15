Bisiklet: Qinghai Lake Turu - Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Onur Balkan, 2. etabı 2. sırada tamamladı

ANKARA (AA) - Türk bisikletçi Onur Balkan, Çin'de düzenlenen Qinghai Lake Turu'nun 2. etabında 2. oldu. Türkiye'yi turda temsil eden Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Onur Balkan, 2. etapta podyuma çıktı. Onur, Xining kentinde yapılan 119 kilometrelik etabı, Avustralyalı Brenton Jones'un (Delko Marsilya) ardından ikinci sırada tamamladı. Qinghai Lake Turu, 27 Temmuz'da koşulacak 13. etapla son bulacak.

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