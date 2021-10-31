Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor

Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı da hazırlanacak.

Sektöre güç verdi

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda anlamlı hedeflere yer verildiğini dile getirdi. Emanet, tarihi ve kültürel noktalarda motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmasıyla insanların bisikletlerini yanlarından ayırmak istemeyeceklerini ifade etti. Bisiklet endüstrisinin atılım halinde olduğuna dikkat çeken Emanet, “İç dinamiklerimiz iyi yönetilmelidir ki yakın gelecekte üretim ve ihracatta söz sahibi olmanın fırsatını kaçırmayalım” çağrısında da bulundu. Kamu-özel iş birliğinin 2030’lar için sektör ve ihracat açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Emanet, “2025’te Avrupa Birliği’nde (AB) sadece elektrikli bisiklet satış beklentisi 11 milyon. Bu denli büyük bir ekonomik değer, üretim ve istihdamda azımsanamayacak bir potansiyele işaret ederken bizi de yerlilik oranları üzerinde yeniden düşünüp çalışmaya zorluyor” şeklinde konuştu.

Tedarik merkezi konumundayız

Avrupalı üreticilerin yan sanayide Uzak Doğu bağımlılığından yakındıklarını belirten Emanet, global eksende tüm sanayicilerin daha yakın ve güvenli tedarik merkezleri aradıklarını anlattı.

Bisiklet endüstrisinin ve sanayicisinin bu şansı iyi kullanması gerektiğini söyleyen Emanet, “BİSED son yıllarda ısrarla ‘Türk malı ve markası’ algısını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Biz, bisiklet ve elektrikli bisikletlerimizdeki yerlilik oranımıza paralel olarak milli sektörümüz özelinde menfaatlerimizi de arttıracağız. Onun için yerli ve milli elektrikli bisiklet motoru ile lityum iyon batarya konusunda ısrarcıyız, iddialıyız. AB pazarı için vazgeçilmez olmanın peşindeyiz” diye konuştu.